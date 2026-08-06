Federico Viñas debutó con gol en el Toluca de México: mirá el tanto del delantero de la selección uruguaya contra el Seattle Sounders por la Leagues Cup

El delantero de la selección uruguaya Federico Viñas debutó con un gol en el Toluca de México , club al que llegó semanas atrás desde el León, en la victoria de su equipo por 3-0 contra el Seattle Sounders de Estados Unidos por la Leagues Cup , trofeo en el que compiten equipos de la Liga MX y la MLS .

Toluca comenzó ganando el partido a los 3 minutos del primer tiempo con un gol de Jesús Gallardo de cabeza, y a los 64 minutos el brasileño Helinho amplió la cuenta tras aprovechar un rebote que dejó el golero suizo Stefan Frei .

Tres minutos antes del segundo gol de los diablos rojos Viñas ingresó al campo de juego en sustitución de Iván López, en su estreno con la camiseta del Toluca, que pagó al León US$ 13,5 millones por su ficha.

El delantero, que también jugó su primer partido tras disputar el Mundial 2026 con la selección uruguaya, tardó solo 30 minutos en anotar su primer tanto con la camiseta de su nuevo club.

El debut de Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya tiene fecha: mirá los detalles que fueron informados

A los 93 minutos, el uruguayo bajó un balón aéreo de taco en el medio para Pavel Pérez, que avanzó hasta cerca del área y le cedió la pelota por banda izquierda a Jesús Gallardo. El defensor pateó y Frei despejó su remate al travesaño, pero en el rebote apareció otra vez Viñas para anticiparse de cabeza a los marcadores y poner el 3-0 definitivo.

Viñas no anotaba un gol desde el 12 de abril con el Real Oviedo, cuando le marcó por duplicado al Celta de Vigo en una victoria 3-0 por LaLiga de España. Se fue del equipo español con nueve goles en 33 partidos durante la pasada temporada.