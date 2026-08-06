Operación "Ibiza": desarticularon una presunta organización de drogas, detuvieron a ocho personas e incautaron un mono tití

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que desarticuló una presunta organización dedicada al microtráfico de drogas tras un operativo que incluyó ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital y terminó con ocho personas detenidas.

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El procedimiento, denominado Operación "Ibiza", fue llevado adelante por la Brigada Departamental Antidrogas luego de una investigación que se extendió durante aproximadamente tres meses.

Según informó la Policía, la investigación permitió identificar a un clan familiar conocido como "Los Garrel", al que se vincula con la comercialización de estupefacientes en los barrios Cerro, Casabó y Conciliación.

Con autorización de la Justicia, este jueves los efectivos realizaron ocho allanamientos simultáneos en diferentes viviendas de Montevideo, donde concretaron las detenciones e incautaron drogas, dinero, armas, municiones y otros elementos de interés para la investigación.