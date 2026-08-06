Operación "Ibiza": desarticularon una presunta organización de drogas, detuvieron a ocho personas e incautaron un mono tití

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que desarticuló una presunta organización dedicada al microtráfico de drogas tras un operativo que incluyó ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital y terminó con ocho personas detenidas.
El procedimiento, denominado Operación "Ibiza", fue llevado adelante por la Brigada Departamental Antidrogas luego de una investigación que se extendió durante aproximadamente tres meses.
Según informó la Policía, la investigación permitió identificar a un clan familiar conocido como "Los Garrel", al que se vincula con la comercialización de estupefacientes en los barrios Cerro, Casabó y Conciliación.
Con autorización de la Justicia, este jueves los efectivos realizaron ocho allanamientos simultáneos en diferentes viviendas de Montevideo, donde concretaron las detenciones e incautaron drogas, dinero, armas, municiones y otros elementos de interés para la investigación.
Qué incautó la Policía
Durante los procedimientos fueron incautados, entre otros objetos:
- Un mono tití que se encontraba dentro de una jaula.
- Más de 27 gramos de una sustancia blanca en piedra, presuntamente cocaína.
- Envoltorios con sustancias vegetal y amarillenta, presuntamente marihuana y otras drogas.
- Tres balanzas de precisión.
- Un revólver parcialmente desarmado con la numeración semiborrada.
- Una pistola calibre .380 con su cargador.
- Municiones calibre .380, 9 milímetros y otras.
- Siete teléfonos celulares, además de otros dos equipos.
- $224.700 y US$ 1.300 en efectivo.
- Un vehículo Geely.
- Tres cámaras de seguridad, un DVR y un pendrive.
- Cuadernos, libretas y hojas con anotaciones que serán analizadas por los investigadores.
Los ocho detenidos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Fiscalía y de la Justicia, que continuará con las actuaciones del caso.