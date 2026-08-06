Boca Juniors anunció el préstamo al "pionero" del fútbol uruguayo de uno de sus juveniles: ya debutó en Primera y jugó en la sub 20 de Argentina

Boca Juniors anunció el préstamo del juvenil atacante Iker Zufiaurre a Albion , el equipo “pionero” del fútbol uruguayo, en una cesión por un año, que ya le dio la bienvenida y en donde comenzó a entrenar de cara al Torneo Clausura.

¡ , ! El Cordobés es nuevo jugador de . Llega cedido por un año desde el Club Atlético Boca Juniors. pic.twitter.com/U6B1iQ2mx1

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Iker Zufiaurre fue cedido a préstamo hasta el 30 de junio de 2027, sin cargo y sin opción de compra, al Albión Football Club de la Primera División de Uruguay”, indicaron.

Además, repasaron su carrera en la que ya tuvo su debut en Primera.

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“Nacido en Córdoba en 2005, Zufiaurre vino a Boca en infantiles. Iker es un atacante con capacidad para desempeñarse como centrodelantero o como extremo por cualquiera de las dos bandas”, indicaron.

“Llegó a esta oportunidad porque construyó una destacada trayectoria en las divisiones inferiores del club. En los torneos juveniles de AFA marcó 29 goles. Además, convirtió un doblete en la Copa Libertadores Sub-20 de 2024, certamen en el que Boca alcanzó la final. También representó al club en otros torneos internacionales, como el Tokyo U-14 de 2019, donde el Xeneize disputó el partido decisivo, y la Copa Evo 2022, en Bolivia, competencia en la que anotó dos goles, incluido uno en la final ante River Plate para consagrarse campeón”, mencionaron.

Luego, “su rendimiento en inferiores le permitió dar el salto a la Reserva, en la cual debutó en 2023 frente a Unión y cerró su etapa en la categoría con 15 goles —dos de ellos ante River Plate— y un par de títulos. Uno de ellos fue el Trofeo de Campeones 2025, final que él definió con un gol decisivo”.

Boca también destacó que Zufiaurre tuvo participación en la selección argentina sub 20, con la que disputó tres partidos y formó parte del plantel dirigido por Diego Placente en el Torneo COTIF L’Alcúdia 2024, donde convirtió un gol y jugó la final frente a Uruguay.

"Zufiaurre"



Por el golazo que hizo el jugador de Boca ante Vélez.pic.twitter.com/bi3VWeWuFA — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) February 9, 2026

“El 2024 marcó un punto de inflexión en su carrera: firmó su primer contrato profesional con Boca, con vínculo hasta diciembre de 2028, y debutó oficialmente en el primer equipo frente a Real Potosí, por la Copa Sudamericana. En total disputó 13 partidos oficiales y convirtió un golazo ante Vélez”, destacaron en el club azul y oro.

“La Institución le desea a Zufiaurre muchos éxitos en este nuevo destino”, agregaron desde Boca.