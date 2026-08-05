La particular frase que dejó Mauricio Larriera y que fue grabada en los gorros con los que Peñarol celebró la conquista del Torneo Intermedio

"Tranquilo el camello que el desierto es largo". Con esa frase, grabada en amarillo sobre un gorro piluso negro, Peñarol festejó la conquista del Torneo Intermedio.

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El aurinegro vapuleó 5-1 a Wanderers y obtuvo el certamen que le asegura presencia en la Supercopa Uruguaya 2027 y también lo mete en la Copa Sudamericana 2027, para el caso de que no logre clasificar a la Copa Libertadores, algo que el aurinegro busca por añadidura de su objetivo principal para este año: ser campeón uruguayo .

Apenas consumada la victoria, los jugadores se calzaron un gorro piluso.

La frase la utilizó por primera vez el entrenador Mauricio Larriera , quien dirigió a Peñarol en 2021 y el primer semestre de 2022, siendo campeón del Torneo Clausura 2021, el Campeonato Uruguayo de ese año y la Supercopa Uruguaya 2022, además de haber eliminado a Nacional en un duelo de playoffs por Copa Sudamericana.

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El presidente Ignacio Ruglio hizo propia esa frase y comenzó a utilizarla en estados de WhatsApp.

Por tratarse de un título menor para lo que es la historia de Peñarol y por el escaso peso que tiene en la definición de la Liga Uruguaya 2027, Peñarol recurrió a esa frase que marca claramente que lo importante está por venir: el Torneo Clausura a jugarse durante 15 fechas.

Racing ya fue campeón del Torneo Apertura y está en la definición. Peñarol se meterá si gana el Clausura o si conserva su liderazgo en la Tabla Anual.

Por eso, "el camino es largo".