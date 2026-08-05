Las dos caras bien marcadas de Peñarol antes y después del Mundial 2026 y de la llegada de Leonel Jaime; los números son clarísimos

Peñarol goleó 5-1 a Wanderers jugando un primer tiempo notable para ganar el bicampeonato del Torneo Intermedio este miércoles en el Estadio Centenario, con un notable nivel de Leonel Jaime, quien fue elegido el mejor jugador de la final por parte de la organización.

El juvenil argentino jugó hasta ahora cuatro partidos y brindó tres asistencias -una en esta final- y su primer gol, que fue un golazo, también contra los bohemios.

En dichos encuentros, jugó 300 minutos, ya que no en todos disputó los 90 minutos.

Peñarol 5-1 Wanderers: el equipo de Diego Aguirre se floreó, goleó con un notable Leonel Jaime y es bicampeón del Torneo Intermedio

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Peñarol sin Leonel Jaime y con él, antes y después del Mundial 2026

Peñarol tiene dos caras muy distintas marcadas antes y después de lo que fue el Mundial 2026.

Casualmente, posterior a ese período llegó al club el argentino Leonel Jaime.

Previo a la Copa del Mundo y más allá de haber ganado la Supercopa Uruguaya ante Nacional, y de ganarle el clásico a los tricolores también en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura, el rendimiento no fue el mejor, ni mucho menos.

Sobre todo, el punto más que débil fue no ganar ni un encuentro en su grupo de la Copa Libertadores de América, en la que terminó último en su llave y no clasificó siquiera a los playoffs de la Copa Sudamericana. En esos seis compromisos, perdió tres y empató los tres restantes, con cuatro tantos a favor y ocho en contra.

En ese lapso, disputó 19 partidos por la Liga AUF Uruguaya entre Apertura y Torneo Intermedio, ganando 11, empatando tres y perdiendo cinco, con 28 goles a favor y 18 en contra.

Luego de disputado el Mundial 2026, y ya con Leonel Jaime en el equipo, la mejoría de Abel Hernández y el mejor rendimiento del equipo, jugó cuatro encuentros, de los que obtuvo tres triunfos y un empate, sin derrotas, convirtiendo 12 tantos y recibiendo solo dos.

En estos cuatro encuentros jugados después de la Copa del Mundo, el equipo de Diego Aguirre ya anotó el 43% del total que había convertido en los 19 cotejos anteriores.