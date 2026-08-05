De Anfield a Turquía: el ambicioso plan de Trabzonspor de Turquía para reunir nuevamente a Darwin Núñez con Mohamed Salah

El mercado de pases del fútbol turco se encendió por completo y podría convertirse en el escenario del esperado reencuentro de una de las duplas ofensivas más destacadas de la Premier League en los últimos años. Luego de haber sacudido la ventana de transferencias con la llegada de la estrella egipcia Mohamed Salah, Trabzonspor fijó su objetivo en el delantero uruguayo Darwin Núñez, actualmente en las filas de Al-Hilal de Arabia Saudita.

De acuerdo con la información brindada por la cadena turca TRT Spor y recogida por el portal árabe Ajel, la dirigencia de citado club turco prepara una ofensiva formal ante la institución dueña de la ficha del delantero de la selección uruguaya, para redirigir el traspaso del artiguense.

La intención de Trabzonspor es entrometerse en las conversaciones que Darwin Núñez mantenía con Besiktas para lograr su fichaje, replicando la misma estrategia que utilizaron de manera exitosa en las negociaciones por Mohamed Salah.

Como informó Referí, no solo Besiktas, sino en su momento también Fenerbahce hicieron y hacen números para intentar contratar al uruguayo.

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El traspaso de Mohamed Salah a Trabzonspor se concretó justamente este miércoles, luego de que las negociaciones del atacante con Besiktas se estancaran debido a las altas comisiones solicitadas por su representante, Ramy Abbas, y al elevado salario demandado.

Ante esta situación, Trabzonspor actuó con rapidez para asegurar la firma del egipcio -quien ya arribó a suelo turco- y ahora busca dar un segundo golpe en la mesa arrebatándole a su rival de Estambul la llegada del goleador uruguayo.

De concretarse la operación, Darwin Núñez y Mohamed Salah volverían a compartir vestuario y ataque, tal como lo hicieron durante varias temporadas en Liverpool de Inglaterra.

La directiva de Trabzonspor confía en que la presencia consumada del delantero egipcio sirva como un gran incentivo para convencer a Núñez de sumarse al proyecto.

Vale recordar que el uruguayo, como informó este martes Referí, justamente consultado por un hincha en la pretemporada con Al-Hilal en Austria, dijo que el rey de Liverpool era "Mo Salah".

Con esta dupla estelar en la delantera, el club turco pretende armar un plantel de élite capaz de pelear mano a mano el título de liga frente a los gigantes Fenerbahce y Galatasaray de Lucas Torreira en el inicio de la nueva temporada.