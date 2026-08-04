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La contundente respuesta de Darwin Núñez sobre dos excompañeros suyos en Liverpool; mirá el video

El delantero uruguayo terminó la pretemporada con Al-Hilal en Austria, volvió a Arabia Saudita y aguarda por estas horas definir a qué club defenderá en el futuro

4 de agosto de 2026 14:49 hs

Darwin Núñez solo jugó una temporada en Al-Hilal de Arabia Saudita y terminó la pretemporada en Austria, por lo que este martes retornó al país asiático, cuando aún no se sabe fehacientemente cuál será su destino y su próximo club.

Un video en el que Darwin Núñez fue contundente

Darwin Núñez, exdelantero de Liverpool, expresó su admiración por las leyendas de los reds y excompañeros suyos, Virgil Van Dijk y Mohamed Salah.

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Esto ocurrió en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Al-Hilal.

Darwin Núñez consiguió ganar el título de la Premier League con Liverpool, además de la Community Shield (Supercopa Inglesa) y la Copa de la Liga.

El delantero claramente sigue teniendo en alta estima a sus excompañeros.

Este martes apareció un video en donde un hincha le pregunta su opinión sobre Liverpool.

Darwin Núñez fue consultado cuál fue el rival más difícil al que enfrentó, y o no entendió el inglés, o recordó algún partido o incluso práctica contra un excompañero.

"Para mí, el mejor defensa es Van Dijk", expresó.

Luego le preguntaron a Núñez si él era el rey de Liverpool, a lo que respondió: "Mo Salah".

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