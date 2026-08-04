La contundente respuesta de Darwin Núñez sobre dos excompañeros suyos en Liverpool; mirá el video

Darwin Núñez solo jugó una temporada en Al-Hilal de Arabia Saudita y terminó la pretemporada en Austria, por lo que este martes retornó al país asiático, cuando aún no se sabe fehacientemente cuál será su destino y su próximo club.

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El último fue el interés de Besiktas de Turquía, una liga que no es de primer orden del viejo continente.

Darwin Núñez, exdelantero de Liverpool, expresó su admiración por las leyendas de los reds y excompañeros suyos, Virgil Van Dijk y Mohamed Salah.

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Esto ocurrió en medio de la incertidumbre sobre su futuro en Al-Hilal.

Darwin Núñez consiguió ganar el título de la Premier League con Liverpool, además de la Community Shield (Supercopa Inglesa) y la Copa de la Liga.

El delantero claramente sigue teniendo en alta estima a sus excompañeros.

Este martes apareció un video en donde un hincha le pregunta su opinión sobre Liverpool.

Darwin Núñez fue consultado cuál fue el rival más difícil al que enfrentó, y o no entendió el inglés, o recordó algún partido o incluso práctica contra un excompañero.

"Para mí, el mejor defensa es Van Dijk", expresó.

Luego le preguntaron a Núñez si él era el rey de Liverpool, a lo que respondió: "Mo Salah".