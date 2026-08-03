La encrucijada de Darwin Núñez en Al-Hilal: entrenó pero no jugó este lunes porque el DT no lo tuvo en cuenta y vive horas decisivas para su salida

El futuro de Darwin Núñez en Al-Hilal parece transitar sus horas finales en el fútbol de Arabia Saudita. Aunque el delantero uruguayo había entrenado con normalidad el domingo en el tramo final de la pretemporada en Austria, este lunes quedó completamente fuera de la convocatoria del entrenador italiano Simone Inzaghi en el último amistoso previo al inicio de la competición oficial.

En el empate por 3-3 ante Al-Ahli Doha de Qatar, el atacante ni siquiera figuró entre los suplentes.

La señal deportiva fue aún más drástica si se considera el rendimiento de sus competidores directos por el puesto: el francés Karim Benzema y el holandés Crysencio Summerville -gran figura de Holanda en el Mundial 2026 y flamante refuerzo del equipo árabe- anotaron un gol cada uno en la igualdad.

De esta manera, las chances de sumar minutos para el artiguense se reducen al mínimo de cara al debut en la Saudi Pro League el próximo 14 de agosto ante Al-Faisaly, y aún no está definido si queda o no en la lista de extranjeros que la podrán disputar.

Darwin Núñez entrena con Al-Hilal de Arabia Saudita en la pretemporada del club en Austria, luego de su participación en el Mundial 2026

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Darwin Núñez jugó con Al-Hilal en la pretemporada en Austria, ante Alger de Argelia

Vale recordar que solo pudo jugar en lo local en la temporada pasada, la mitad del año, ya que la llegada de Benzema lo sacó de dicha lista y solo pudo alternar en la Champions League de Asia, por lo que no jugaba desde el 16 de febrero -cuando anotó dos tantos- con dicha camiseta, hasta la semana pasada, cuando volvió en Austria en la derrota 2-0 ante Alger de Argelia, en la que jugó la primera parte.

El futuro de Darwin Núñez

La falta de rodaje no es un problema nuevo. Tras el ajuste en la cupo de extranjeros del club para dar entrada a Benzema, Darwin Núñez quedó al margen de la lista para la liga local. Esta inactividad en el plano doméstico precipitó las gestiones entre las partes para acordar una salida o transferencia en este mercado de pases.

Ante este escenario de descarte, reportes de portales internacionales indican que Al-Hilal busca facilitar su retorno al fútbol europeo para revalorizar al jugador.

Desde la Premier League, instituciones como Newcastle United y Chelsea siguen atentamente la evolución de su contrato. Asimismo, en la Serie A italiana, tanto Juventus como Milan vigilan de cerca la operación, mientras que en Turquía el Fenerbahçe ya sondeó las condiciones para sumar al goleador de 27 años.

Con la necesidad imperiosa de volver a competir al máximo nivel tras el pobre Mundial 2026 con la selección uruguaya, la salida de Darwin Núñez de Arabia Saudita promete convertirse en uno de los movimientos más agitados de la ventana del período de pases.