Progreso no descarta reclamar los puntos por la inclusión de Santiago Silva en Nacional, donde consideran que el futbolista jugó habilitado

Mientras en Nacional entienden que Santiago Silva jugó habilitado este domingo, en Progreso aún no lo tienen del todo claro y se tomarán un tiempo para analizar la situación y decidir si hacen o no un reclamo ante los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para pedir los puntos.

El volante tricolor ingresó en el segundo tiempo del partido que enfrentó a ambos clubes en el Gran Parque Central y que tuvo triunfo local por 2-1 este domingo.

La duda de la habilitación del jugador se debe a la misma que ha llevado a que algunos equipos no utilicen a sus refuerzos más recientes para evitar posibles reclamos.

Y tiene que ver con el Artículo 68° que refiere a “Partidos suspendidos. Integración de los equipos”.

El emocionante momento que protagonizaron Agustín Dos Santos y su padre Jonathan Dos Santos tras ser rivales en Nacional vs Progreso; mirá el video que trascendió fronteras

Nacional 2-1 Progreso por el Torneo Intermedio: con Maximiliano Gómez al rescate, el tricolor ganó a duras penas contra un rival en zona de descenso y que jugó con 10 por 62 minutos

“68.1 - Cuando se dispute un partido que haya sido suspendido en su totalidad, o en los complementos de partidos, podrán participar todos los jugadores de cada club que estuvieran habilitados para actuar en ese momento”, señala.

Este caso se remonta al paro del fútbol que decretó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el 18 de julio, cuando se jugaba la sexta fecha del Torneo Intermedio y se habían disputado la mitad de los partidos de esa etapa.

Luego, el complemento de la fecha 6 y la fecha 7 se fijaron a la misma vez. El reglamento indica que esas fechas las podían jugar los futbolistas habilitados antes de que se fijaran esas etapas.

Por ese motivo, y para evitar correr riesgos de reclamos de puntos, Progreso no utilizó a sus fichajes Lorenzo Couture ni Renzo Bacchia ante Nacional, y, por ejemplo, Peñarol no utilizó a Thiago Espinosa en los últimos encuentros.

"Hay una interpretación y ya han habido fallos en los que se entiende que la habilitación tiene que estar antes que la fecha se haya fijado. Y la Mesa Ejecutiva fijó las dos fechas, la sexta y la séptima juntas, entonces hay un entendimiento generalizado de que cualquier jugador que vaya a jugar en la séptima fecha, tendría que haber estado habilitado antes del inicio de la fecha 6", explicó el delegado de Peñarol Julio Trostchansky en entrevista con Carve Deportiva.

El argumento de Nacional

Teniendo en cuenta los que dice el artículo 68.1, en Nacional interpretaron que Santiago Silva estuvo habilitado este domingo debido a que la séptima fecha fue postergada de forma íntegra y no suspendida luego de estar fijada.

En cambio, el volante no estaba habilitado hace dos semanas cuando la sexta etapa no se pudo completar por el paro de la Mutual.

Silva fue fichado por Nacional el 20 de julio.

La sexta fecha comenzó a disputarse el viernes 17 de julio y se suspendió el sábado 18 de julio.

"Ese es solo uno de los tantos argumentos. El jugador estaba habilitado contra Progreso, igual que Cabecita Rodríguez en Peñarol frente a Boston River el sábado", dijeron a Referí desde filas tricolores.

Progreso no descarta reclamar

En medio de ese limbo de interpretaciones, Progreso aún no descarta hacer un reclamo de puntos, aunque primero hará un exhaustivo análisis del caso.

Luciano Boggio Foto: Dante Fernández/Focouy

Así lo indicaron en un comunicado publicado este lunes al mediodía.

“Ante las consultas recibidas en relación con el encuentro disputado frente al Club Nacional de Football y la eventual aplicación de la normativa reglamentaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el asunto se encuentra actualmente en análisis por parte de la Asesoría Jurídica de la institución”, explicaron desde Progreso.

“Con el correspondiente informe jurídico como base, la Comisión Directiva ha sido convocada para mañana, martes 4 de agosto, al mediodía, con el objetivo de evaluar la situación y adoptar la resolución institucional que corresponda”, agregaron.

Luego de la reunión, el club comunicará oficialmente la decisión adoptada a través de los canales institucionales, dice la nota firmada por la Comisión Directiva de Progreso.