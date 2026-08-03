Las dos mujeres que impulsaron el boicot al plan de Gianni Infantino, quien propuso un plan para vender a inversores privados los derechos comerciales del Mundial

En medio de la fuerte crisis política que sacude al fútbol mundial, dos dirigentes femeninas emergieron como figuras centrales en la resistencia contra el proyecto de Gianni Infantino . Tras la reunión de emergencia en la UEFA sobre el plan del presidente de la FIFA para vender participaciones en competiciones a entes privados para el Mundial y otras competencias, Laura McAllister y Lise Klaveness lideraron la postura más firme en reclamo de un boicot total.

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McAllister, vicepresidenta de la UEFA, planteó la necesidad de un boicot absoluto a los torneos del ente rector.

Por su parte, Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (FNF), trazó la línea de una respuesta severa si el conflicto derivaba en un cambio de liderazgo. Ambas combinan trayectoria dentro de la cancha -fueron internacionales con Gales y Noruega, respectivamente- con un fuerte peso institucional.

La irrupción de ambas cobra mayor valor en un ámbito en el que la representación femenina sigue siendo escasa: de las 211 federaciones miembro de la FIFA, apenas 10 están presididas por mujeres.

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A pesar de haber generado resistencias al inicio por sus posturas, en los últimos dos años tanto McAllister como Klaveness pasaron a ser consideradas referencias morales dentro del sistema dirigencial.

Tras anunciarse la medida de la UEFA, llamativamente fueron ellas quienes encabezaron el contacto con la prensa y acusaron abiertamente a la FIFA de “chantaje económico”.

Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol FOTO: AFP

A su vez, tiempo atrás McAllister le había sugerido a Gianni Infantino en Bruselas abordar la falta de mujeres dirigiendo, ante lo cual el mandamás de la FIFA expresó días después: “Por supuesto, necesitamos más mujeres en posiciones importantes en el fútbol”.

El rechazo conjunto de UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (CAF) le quitó aire político a la propuesta de Infantino, desactivando una iniciativa que aspiraba a revolucionar las finanzas del fútbol pero que terminó chocando contra un frente dirigencial firme.

Aunque la abrumadora presión obligó a Gianni Infantino a dar marcha atrás y retirar la propuesta, para la conducción europea el daño ético e institucional es irreversible.

Como informó Referí este domingo, la UEFA exige la renuncia inmediata de Gianni Infantino y amenaza con promover su destitución en la FIFA.