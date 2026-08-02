La UEFA exige la renuncia inmediata de Gianni Infantino y amenaza con promover su destitución en la FIFA

El fútbol internacional atraviesa su mayor sacudida institucional en una década. Según revelaron prestigiosos medios europeos como The Telegraph, L'Équipe y The Guardian, la UEFA dio un paso de extrema gravedad política al exigir formalmente la renuncia inmediata de Gianni Infantino como presidente de la FIFA.

El organismo rector del fútbol europeo acompañó el reclamo con una advertencia contundente: si el dirigente suizo no dimite de manera voluntaria, las 55 federaciones del continente promoverán una moción de censura para forzar su destitución.

El detonante de este ultimátum fue el intento de Infantino de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), un esquema concebido para vender a inversores privados hasta un 20% de los derechos comerciales del Mundial y otras competencias.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se ha opuesto firmemente a muchos cambios impulsados por su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino

La maniobra, negociada en secreto y sin la aprobación de las confederaciones ni del propio Consejo de la FIFA, desató el rechazo unánime de la UEFA, la CONCACAF y la AFC, provocando incluso la renuncia de asesores clave del entorno cercano del mandamás suizo.

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El pasado viernes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se había expresado al respecto titulando "Primero está el fútbol", aunque no iba tan a fondo como las otras tres previamente nombradas.

Un pedido muy fuerte de la UEFA a Gianni Infantino de la FIFA

Aunque la abrumadora presión obligó a Gianni Infantino a dar marcha atrás y retirar la propuesta, para la conducción europea el daño ético e institucional es irreversible.

La cúpula de la UEFA emitió un comunicado ratificando que ha "perdido por completo la confianza" en la gestión del suizo, acusándolo de gobernar mediante decisiones unilaterales, opacidad y falta de respeto hacia las asociaciones miembro.

Con el respaldo asegurado de sus 55 asociaciones -cantidad ampliamente suficiente para superar el piso de 43 firmas necesarias para convocar a un Congreso Extraordinario-, la UEFA dejó en claro que la retirada del plan comercial no frena la ofensiva política.

La dirigencia europea considera que el ciclo de Infantino se encuentra totalmente agotado y que la única vía para restaurar la gobernanza en la FIFA es su inmediata dimisión del cargo.