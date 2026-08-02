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El golazo de Luis Suárez para Inter Miami en la MLS y la reacción de Lionel Messi en el banco de suplentes; mirá el video

El uruguayo volvió a anotar y además, brindó una gran asistencia para el segundo tanto de su equipo, y de llegar a una marca tremenda en sus tres temporadas en Estados Unidos

2 de agosto de 2026 10:27 hs

Luis Suárez volvió a tener una noche imborrable al anotar un verdadero golazo desde casi 40 metros para Inter Miami este sábado a la noche en el Nu Stadium, el nuevo estadio de su institución, para lo que era el transitorio 1-0 cuando iban 15 minutos del encuentro que terminó 2-2 ante Columbus Crew por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El delantero uruguayo anotó a los 15 minutos luego de una mala salida del equipo rival y de primera, le pegó al arco a pocos metros de la media cancha. La pelota pasó por encima del arquero que estaba muy adelantado y El Pistolero ya lo había visto así.

Una vez más, Suárez se adelantó en la jugada con su mirada y clavó un verdadero golazo.

En la TV se vio el asombro de Lionel Messi en el banco de suplentes tras ese enorme gol. El argentino volvió al plantel luego de haber sido vicecampeón del Mundial 2026 e ingresó a los pocos minutos del segundo tiempo.

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Una marca tremenda en la MLS

Luis Suárez también colaboró con el segundo gol del equipo metiendo una gran asistencia en los minutos de adición para el transitorio 2-1 de su equipo luego de que el brasileño Casemiro, en contra, se hubiera convertido el 1-1.

De esa manera, el goleador uruguayo llegó a siete goles y una asistencia en sus últimos cuatro encuentros.

Pero además, Luis Suárez consiguió una merca notable este sábado en la MLS.

Se transformó en el quinto jugador en la historia del torneo, con 10 goles y al menos cinco asistencias en cada una de sus primeras tres temporadas jugando en Estados Unidos.

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