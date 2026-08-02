A qué hora juegan hoy Nacional vs Progreso por el Torneo Intermedio y dónde verlo

Nacional y Progreso jugarán este domingo en el Gran Parque Central, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Intermedio 2026, el cual cuenta con transmisión oficial por cable y streaming.

El encuentro está fijado para este domingo 2 de agosto de 2026 .

Este partido, correspondiente a la séptima y última jornada de la fase de grupos del Torneo Intermedio, estaba originalmente programado para el 24 de julio. Sin embargo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) postergó la etapa completa para el primer fin de semana de agosto tras un paro de actividades. El escenario del cruce es el estadio Gran Parque Central, donde Nacional oficia de local.

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¿Dónde ver en vivo Nacional vs Progreso?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Cómo llegan los equipos

El cruce resulta determinante para las aspiraciones de ambas instituciones en la presente temporada del Campeonato Uruguayo, debido a las diferentes realidades que atraviesan en las tablas de posiciones.

El objetivo de Nacional: El equipo local tiene la obligación de conseguir una victoria para sumar tres puntos fundamentales. El propósito principal es acumular unidades para la Tabla Anual, la clasificación acumulada que otorga ventajas deportivas en la definición del Campeonato Uruguayo a fin de año.

La urgencia de Progreso: El conjunto visitante llega a la última fecha del Torneo Intermedio con la necesidad extrema de sumar puntos. El equipo se encuentra peleando en la zona baja de la tabla del descenso, por lo que cada unidad obtenida es vital en su lucha por mantener la categoría y acortar la distancia con sus rivales directos.