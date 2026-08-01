Peñarol 3-0 Cerro Largo: el carbonero se floreó en el Campeón del Siglo, definirá el Torneo Intermedio con Wanderers y es puntero de la Tabla Anual

Peñarol venció 3-0 a Cerro Largo este sábado por la noche en el Campeón del Siglo, resultado con el que se clasificó a la final del Torneo Intermedio , que disputará contra Wanderers, y llegará al Torneo Clausura como puntero de la Tabla Anual.

Cerro Largo comenzó mejor el encuentro , con un poco más de profundidad que un carbonero que tuvo más errores que aciertos en salida y en la zona media.

Pandiani tuvo una chance inmejorable de cabeza para poner en ventaja al arachán , que tuvo otras oportunidades para abrir el marcador. Sin embargo no fue efectivo, y Peñarol se lo hizo pagar caro.

A los 34 y tras un pase al medio errado de Matías Arezo, el despeje le quedó por derecha a Javier Cabrera , que envió un centro preciso al segundo palo para la llegada de Abel Hernández, que con un cabezazo venció a Pedro González y decretó el 1-0.

El doble nueve entre Arezo y Abel tardó en funcionar, pero comenzó a hilvanar en el arranque del segundo tiempo, con buenas salidas y proyecciones de ambos. A eso se sumó un nuevo rendimiento superlativo de Jaime, que entre la izquierda y la zona media del ataque fue imparable para los defensores arachanes.

A los 53 González salió a cortar un pase largo y se la dejó servida a Jaime, que se sacó a dos rivales de encima ingresando al área y luego le dejó el gol a Abel Hernández, que solo la tuvo que empujar para poner el segundo tanto del carbonero, y el segundo de su cuenta personal.

Cinco minutos después el extremo recibió por banda izquierda y comenzó a llevar la pelota hacia el área. Abel Hernández arrastró la marca hacia la derecha y le abrió el espacio a Matías Arezo, que recibió un pase preciso de Jaime y definió al palo derecho de González para decretar el 3-0.

Fue el final del partido. De ahí en más Peñarol dominó sin pisar el acelerador ante un Cerro Largo que nunca se pudo recuperar de los dos goles en el arranque de la segunda mitad. Aguirre aprovechó para darle minutos a Jonathan Rodríguez, doce años después de su último encuentro con la camiseta oro y carbón, junto a los juveniles Tomás Olase y Brandon Álvarez, así como para dejar descansar a Abel Hernández, Eduardo Darias y Nahuel Herrera, que tuvo un correcto regreso tras cuatro meses fuera de las canchas.

El manya tuvo alguna chance más para ampliar la ventaja, pero supo desde muy temprano que la victoria no se le iba a escapar. Con los tres puntos clasificó a la final del Intermedio y quedó como único puntero de la Anual, superando por dos unidades a Deportivo Maldonado. El momento más alegre de Peñarol en el año.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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Minuto 90+3: final del partido

Minuto 83: sentido Assis El referente de Cerro Largo está siendo atendido al costado del campo tras sentirse luego de un choque, por si le faltaba algo al arachán. Peñarol domina con una tranquilidad absoluta, juega lejos de su arco, no sufre atrás y los jugadores buscan que Jonathan Rodríguez anote su gol en su regreso. Brandon Álvarez la tuvo luego de un rebote en un tiro libre, con un bombazo que rechazó Pedro González.

Minuto 71: De León casi pone el descuento Mientras Peñarol aplaudía a Darias y a Jaime, Assis mandó un córner al medio del área chica que ganó Elías de León. Su cabezazo fue al medio del arco, y Aguerre saltó para despejar al córner.

Minuto 70: Aguirre manda a la cancha a dos juveniles Se retiraron aplaudidos Eduardo Darias y Leonel Jaime, dos de las figuras del partido, para el ingreso de los jóvenes Tomás Olase y Brandon Álvarez. El segundo no jugaba desde la fecha 3 del Apertura, el 22 de febrero, cuando ingresó en los últimos minutos de la victoria 2-1 ante Deportivo Maldonado.

Minuto 67: Fernández casi pone el cuarto Gran centro de Lucas Hernández de tiro libre, que Nicolás Fernández cabeceó y estrelló el palo derecho del arco de González. El tercer gol rompió el partido, que Peñarol domina casi sin despeinarse, bien parado atrás y encontrando constantemente espacios en zona media ante un Cerro Largo que duda en defensa, no está seguro en el medio y no tiene peso en la ofensiva.

Minuto 61: vuelve Jonathan Rodríguez Aguirre manda tres cambios a la cancha. Se retiró entre aplausos Abel Hernández, junto a Nahuel Herrera y Javier Cabrera, para el ingreso de Jonathan Rodríguez, Franco Romero y Luis Angulo. Rodríguez no jugaba desde mayo de 2025, y no vestía la camiseta de Peñarol hace 12 años. Su último encuentro con la camiseta carbonera había sido el 7 de diciembre de 2014 por la fecha 15 del Apertura del Campeonato Uruguayo 2014/2015, en la derrota 3-2 ante Racing. El "Cabecita" anotó uno de los dos goles.

Minuto 58: ¡Gooool de Peñarol! Otra vez Jaime, en estado de gracia. El extremo recibió por banda izquierda y comenzó a llevar la pelota hacia el área. Abel Hernández arrastró la marca hacia la derecha y le abrió el espacio a Matías Arezo, que recibió un pase preciso de Jaime y definió al palo derecho de González para decretar el 3-0.

Minuto 53: ¡Gooool de Peñarol! Peñarol estaba cada vez más cerca. González salió a cortar un pase largo y se la dejó servida a Jaime, que se sacó a dos rivales de encima ingresando al área y luego le dejó el gol servido a Abel Hernández, que solo la tuvo que empujar para poner el segundo tanto del carbonero, y el segundo de su cuenta personal.

Minuto 50: Peñarol cerca de duplicar la ventaja La tuvo dos veces Peñarol. Primero Jaime dejó en ventaja a Matías Arezo, que se enfrentó a un Pedro González muy adelantado por el costado derecho. Sin embargo, el nueve intentó sacarse a su marca de encima, la pelota le rebotó y el golero arachán la contuvo. Al minuto, Arezo pivoteó para Abel Hernández, que se la abrió a Cabrera. Arezo aparecía solo en el medio del área, pero el pase del extremo al medio fue inexacto y quedó otra vez en manos de González. Cerro Largo lo va a buscar, deja espacios, y Peñarol está bien parado atrás y complica mucho al arachán de contra.

Minuto 45: comenzó el segundo tiempo

Minuto 45+2: final del primer tiempo

Minuto 34: ¡Gooool de Peñarol! Dominaba Cerro Largo pero no concretaba sus chances, y goles errados son goles en contra. Tras un pase al medio errado de Arezo, el despeje le quedó por derecha a Javier Cabrera, que envió un centro preciso al segundo palo para la llegada de Abel Hernández, que con un cabezazo venció a Pedro González y decretó el 1-0. Cuando cabeceó el delantero sufrió un golpe de un defensor, por el que sufrió un corte y debió salir del campo de juego para ser atendido. Volvió dos minutos después.

Minuto 32: la tuvo otra vez Pandiani Sebastián Assis metió un pase largo preciso a la espalda de Brian Barboza para Pandiani, que llegó exigido e intentó una volea al costado del arco que se fue larga. Juega mejor Cerro Largo, que domina el medio y daña a los laterales carboneros con el juego de sus extremos y laterales por los costados.

Minuto 22: Pandiani se lo pierde solo Franca envió un centro bombeado al medio del área chica. Herrera le erró en el salto y Aguerre en la salida, lo que dejó a Pandiani absolutamente solo frente al arco. Sin embargo, el 10 de Cerro Largo cabeceó para abajo y desviado, errando una chance clarísima.

Minuto 20: Franca tuvo la primera clara para Cerro Largo Lucas Correa envió un pase largo a la banda izquierda para Franca, que sorprendió en posición de extremo a Barboza y se quitó al lateral en el control. Tras forcejear el jugador intentó un disparo cruzado, que se fue cerca del palo izquierdo de Aguerre.

Minuto 18: la tuvo dos veces Peñarol La tuvo dos veces Peñarol. Primero, a los 17, Herrera mandó un gran cambio de frente a la banda derecha, donde apareció Javier Cabrera. El extremo envió un centro rasante al medio del área, que Piegas no pudo despejar y quedó en el medio del área chica. Pedro González despejó y la pelota le quedó en el medio del cuerpo a Abel Hernández, que intentó empujarla a centímetros del arco pero solo pudo devolverle el balón al arquero. En la siguiente jugada Jaime dejó a Arezo con ventaja en el área. El nueve intentó con un disparo rasante, que González rechazó.

Minuto 10: errático arranque Cerro Largo parece más seguro en este arranque del partido, con un poco más de profundidad y varias recuperaciones en zona media, mientras que Peñarol tiene errores en salida y le queda lejos el arco rival. Son varios los fallos individuales que han tenido ambos equipos, en un campo de juego que parece perjudicar al juego a pesar de su aparente buen estado y con la lluvia que va y viene,

Minuto 0: comenzó el partido en el Campeón del Siglo

Los equipos que saldrán a la cancha Peñarol: Washington Aguerre; Brian Barboza, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Lucas Hernández; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández. DT: Diego Aguirre. Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Axel Pandiani, Gustavo Viera y Diego Daguerre. DT: Ignacio Ordóñez.

Los árbitros del partido El árbitro central del encuentro será Leodán González. Sus asistentes serán Horacio Ferreiro y Juan Álvarez, mientras que de cuarto árbitro estará Felipe Vikonis. El VAR lo encabezarán Jonathan Fuentes y Pablo Llarena.

Doble nueve, la vuelta de Herrera y la reaparición de Jonathan Rodríguez tras 12 años El principal cambio de Diego Aguirre para este partido es la inclusión de un doble nueve en el once titular, con Matías Arezo y Abel Hernández arriba. Leandro Umpiérrez, mediapunta que venía siendo titular, sufrió un golpe y quedó afuera del banco. Por otra parte, en cuanto a los nombres la principal sorpresa es Nahuel Herrera, que no juega desde el 7 de marzo tras sufrir una lesión en el hombro en el encuentro ante Danubio por la tercera fecha del Torneo Apertura. En el banco espera Jonathan Rodríguez, que no juega desde mayo de 2025, y que no viste la camiseta de Peñarol hace 12 años. Su último encuentro con la camiseta carbonera se dio el 7 de diciembre de 2014 por la fecha 15 del Apertura del Campeonato Uruguayo 2014/2015, en la derrota 3-2 ante Racing. Rodríguez anotó uno de los dos goles.

Confirmado Cerro Largo Ignacio Ordóñez (que reemplaza a Danielo Núñez durante su licencia por una situación de salud) eligió al siguiente equipo para jugar contra Peñarol: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Axel Pandiani, Gustavo Viera y Diego Daguerre. En el banco de suplentes estarán: Lukas González, Axel Prado, Julián Pou, Nicolás Bertocchi, Emiliano Jourdan, Nicolás Ramos, Alfonso de Luca, Ezequiel Cabral, Borys Barone y Elías de León. @LigaAUFUruguayaEste es el once de Cerro Largo para enfrentar a @OficialCAP.¡Vamos, ! #UnClubDePrimera pic.twitter.com/COnukTlqXp — Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) August 1, 2026

Confirmado Peñarol Diego Aguirre pondrá al siguiente once para enfrentar a Cerro Largo: Washington Aguerre; Brian Barboza, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Lucas Hernández; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández. En el banco de suplentes estarán: Sebastián Britos, Franco Romero, Mauricio Lemos, Ignacio Alegre, Tomás Olase, Brandon Álvarez, Luis Angulo, Diego Laxalt, Facundo Batista y Jonathan Rodríguez. Quedó afuera del banco Leandro Umpiérrez, que sufrió un golpe que lo sacó del partido, y que además se rumorea podría salir de Peñarol la siguiente semana. EL CARBONERO. pic.twitter.com/7rQd2itFcg — PEÑAROL (@OficialCAP) August 1, 2026

La llegada de Peñarol al Campeón del Siglo EN CASA pic.twitter.com/XbeGZforlm — PEÑAROL (@OficialCAP) August 1, 2026

¿Por qué Thiago Espinosa no está disponible? El lateral izquierdo cedido desde el América de México está en condiciones para jugar, pero la dirigencia de Peñarol prefirió que el futbolista no fuera incluido porque fue inscripto antes de que se fijara esta fecha del Intermedio, algo que la AUF realizó en conjunto con la fecha 6. Las dos jornadas fueron fijadas antes del fin de semana del 17 de julio, y Espinosa llegó al país el domingo 18, día en el que Peñarol venció 3-0 a Boston River. Thiago Espinosa en un entrenamiento de Peñarol Foto: Peñarol

La tabla de posiciones antes del partido entre Peñarol y Cerro Largo

Final del segundo partido del sábado Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras empataron 0-0 este sábado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, por la séptima y última fecha del Torneo Intermedio. El resultado es celebrado en el Campeón del Siglo, ya que Peñarol sabe que si vence a Cerro Largo superará al equipo de Maldonado y quedará como único puntero de la Tabla Anual.

Los convocados de Peñarol La principal novedad de la lista de convocados de Peñarol es la inclusión de Nahuel Herrera, que vuelve a una convocatoria más de cuatro meses después de sufrir una lesión en el hombro. El zaguero de 21 años se lesionó el pasado 7 de marzo, en la cuarta fecha del Torneo Apertura ante Danubio, partido del que salió a los 4 minutos luego de un choque con un rival. La otra novedad es la primera inclusión de Jonathan Rodríguez, que confirmó su vuelta a Peñarol a mediados de julio. El delantero de 33 años no juega un partido desde el 17 de mayo, cuando disputó 23 minutos en el encuentro entre los Portland Timbers y los Seattle Sounders por la MLS de Estados Unidos. Tras ello sufrió una dura lesión de rodilla que lo tuvo fuera de las canchas por más de un año. Eric Remedi (expulsión), Maximiliano Olivera, Jesús Trindade (ambos por lesión) y Thiago Espinosa (motivo reglamentario) no estarán a la orden de Diego Aguirre. Lista de jugadores convocados para el partido frente a Cerro Largo, por la Fecha 7 del Torneo Intermedio, @LigaAUF.Suspendido: Eric Remedi. pic.twitter.com/lLEkTL8X6V — PEÑAROL (@OficialCAP) August 1, 2026

¿Dónde se puede ver el partido? El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.