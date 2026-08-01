Peñarol venció 3-0 a Cerro Largo este sábado por la noche en el Campeón del Siglo, resultado con el que se clasificó a la final del Torneo Intermedio, que disputará contra Wanderers, y llegará al Torneo Clausura como puntero de la Tabla Anual.
Peñarol 3-0 Cerro Largo: el carbonero se floreó en el Campeón del Siglo, definirá el Torneo Intermedio con Wanderers y es puntero de la Tabla Anual
Si Peñarol gana o empata este sábado clasificará a la final del Torneo Intermedio, mientras que al arachán solo le sirve la victoria