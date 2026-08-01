El partido que Tacuarembó y River Plate iban a disputar este sábado a las 16:00 en el Estadio Raúl Goyenola por la Segunda División Profesional fue suspendido a menos de una hora de disputarse, confirmaron fuentes del darsenero a Referí.
Segunda División: el partido entre Tacuarembó y River Plate fue suspendido a menos de una hora de jugarse por las fuertes lluvias que afectaron al Goyenola
Desde River Plate expresaron su molestia por la suspensión del encuentro luego de viajar a Tacuarembó el viernes, y esperan que la Mesa Ejecutiva resuelva cuándo se jugará el partido