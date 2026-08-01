Segunda División: el partido entre Tacuarembó y River Plate fue suspendido a menos de una hora de jugarse por las fuertes lluvias que afectaron al Goyenola

El partido que Tacuarembó y River Plate iban a disputar este sábado a las 16:00 en el Estadio Raúl Goyenola por la Segunda División Profesional fue suspendido a menos de una hora de disputarse, confirmaron fuentes del darsenero a Referí.

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Tras las fuertes lluvias que se vivieron en todo el país entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, River viajó a Tacuarembó con la duda de si el césped del Goyenola estaría apto para la disputa del encuentro.

Cerca de las 15:30 de este sábado, con ambos equipos ya en el estadio, los árbitros probaron el campo de juego y constataron que la pelota no rodaba, por lo que entendieron que no estaban dadas las condiciones para la disputa del encuentro y lo suspendieron.

La decisión generó molestia en River Plate, que tras viajar el viernes y alojar a toda la delegación en un hotel ahora deberá esperar una resolución de la Mesa Ejecutiva sobre cuándo se disputará finalmente el partido, algo que se está discutiendo este sábado por la tarde.