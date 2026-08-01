Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SEGUNDA

Segunda División: el partido entre Tacuarembó y River Plate fue suspendido a menos de una hora de jugarse por las fuertes lluvias que afectaron al Goyenola

Desde River Plate expresaron su molestia por la suspensión del encuentro luego de viajar a Tacuarembó el viernes, y esperan que la Mesa Ejecutiva resuelva cuándo se jugará el partido

1 de agosto de 2026 16:05 hs
Estadio Goyenola. (Archivo)

Estadio Goyenola. (Archivo)

@CerroLargoFC

El partido que Tacuarembó y River Plate iban a disputar este sábado a las 16:00 en el Estadio Raúl Goyenola por la Segunda División Profesional fue suspendido a menos de una hora de disputarse, confirmaron fuentes del darsenero a Referí.

Tras las fuertes lluvias que se vivieron en todo el país entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, River viajó a Tacuarembó con la duda de si el césped del Goyenola estaría apto para la disputa del encuentro.

Cerca de las 15:30 de este sábado, con ambos equipos ya en el estadio, los árbitros probaron el campo de juego y constataron que la pelota no rodaba, por lo que entendieron que no estaban dadas las condiciones para la disputa del encuentro y lo suspendieron.

La decisión generó molestia en River Plate, que tras viajar el viernes y alojar a toda la delegación en un hotel ahora deberá esperar una resolución de la Mesa Ejecutiva sobre cuándo se disputará finalmente el partido, algo que se está discutiendo este sábado por la tarde.

Thomás Chacón vuelve al fútbol uruguayo para jugar en Segunda División Profesional

Segunda División Profesional: se cerró la fecha 11 con triunfo de La Luz y hay tres punteros en la Tabla Anual, mirá la tabla de posiciones

Fuentes del club del Prado detallaron que una de las posibilidades es que el partido pase para el domingo por la tarde.

Las más leídas

Así avanzan los trabajos en el nuevo estadio que Liverpool construye en Belvedere: en qué etapa están las obras

Inédito en el fútbol uruguayo: Diego Forlán asume en Uruguay y firma un hito de abuelo y nieto en la selección

El sensacional Wanderers de Mathías Corujo frenó a Montevideo City Torque, le ganó 2-0 y clasificó a la final del Torneo Intermedio

La decisión de la Conmebol y su postura frente a las intenciones de la FIFA de privatizar y reestructurar la gestión de los derechos comerciales del Mundial

Temas

Segunda división Tacuarembó River Plate Goyenola

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos