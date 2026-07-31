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Inédito en el fútbol uruguayo: Diego Forlán asume en Uruguay y firma un hito de abuelo y nieto en la selección

El flamante entrenador del combinado nacional, logra un hecho histórico en los anales de este deporte en el país

31 de julio de 2026 18:03 hs
El Observador | Marcelo Decaux

Por  Marcelo Decaux

Juan Carlos Corazo, el abuelo, y Diego Forlán, su nieto, se unen debido a que los dos fueron nombrados técnicos de la selección uruguaya

Juan Carlos Corazo, el abuelo, y Diego Forlán, su nieto, se unen debido a que los dos fueron nombrados técnicos de la selección uruguaya

La llegada de Diego Forlán como técnico de la selección uruguaya -asumiendo la conducción de la sub 20 y el interinato de la mayor- no solo representa el retorno de una de las máximas leyendas del fútbol de este país, sino también la concreción de un hito histórico sin antecedentes en la historia del combinado nacional: por primera vez, un abuelo y su nieto habrán dirigido formalmente a la celeste.

La historia del linaje técnico comenzó hace más de siete décadas con Juan Carlos Corazo, abuelo materno de Diego. Corazo tomó las riendas de la selección uruguaya por primera vez en 1955 y, a través de distintas etapas no Ininterrumpidas, estuvo al frente del equipo hasta octubre de 1968, acumulando un total de 43 partidos internacionales.

Uruguay 1959 campeón de la Copa América con Juan Carlos Corazo, segundo de los parados desde la izquierda, como técnico de la celeste

Uruguay 1959 campeón de la Copa América con Juan Carlos Corazo, segundo de los parados desde la izquierda, como técnico de la celeste

Bajo su conducción táctica, Uruguay alcanzó la gloria continental al proclamarse campeón de la Copa América en dos ediciones memorables: Ecuador 1959 y Uruguay 1967.

Un hito sin precedentes en Uruguay

El lazo de esta dinastía con el éxito de la selección uruguaya se extiende a una tercera figura fundamental: Pablo Forlán. Padre de Diego y yerno de Juan Carlos Corazo, Pablo fue una pieza clave en la defensa oriental que conquistó la Copa América de 1967, compartiendo consagración con su suegro desde el terreno de juego.

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Pablo Forlán, campeón de la Copa América con Uruguay en 1967

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Décadas más tarde, en Argentina 2011, Diego Forlán completaría el círculo dorado al alzar el mismo trofeo como figura y goleador del certamen.

Diego Forlán con la Copa América de 2011
Diego Forlán con la Copa América de 2011

Así, los tres integrantes de la familia ostentan la marca única de haber ganado la Copa América para Uruguay: Corazo desde el banco de suplentes, mientras que Pablo y Diego lo hicieron vestidos de corto.

Ahora, con el buzo de DT y la responsabilidad de liderar tanto al primer equipo como al proceso juvenil sub 20, Cachavacha no solo asume un enorme reto profesional, sino que honra una tradición familiar profundamente ligada a las páginas más gloriosas del fútbol uruguayo.

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