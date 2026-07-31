Tras la confirmación de Diego Forlán como nuevo DT, la selección uruguaya contrató a Gustavo Bueno para dirigir a la sub 15

Horas después de confirmar a Diego Forlán como el nuevo entrenador de la selección uruguaya mayor y la sub 20 , la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) también contrató a Gustavo Bueno , exentrenador de Nacional , para dirigir al combinado sub 15 , confirmaron fuentes a Referí.

Bueno, de 63 años, viene de trabajar en las categorías juveniles de Danubio , al que llegó en 2022 . Fue el entrenador del equipo franjeado que quedó cuarto en la Copa Libertadores Sub 20 de 2025.

Como técnico de Primera, Bueno tuvo pasos por La Luz (en el que se estrenó como DT y salió campeón de la C en 1993), Fénix (en 2014) y Sud América (de 2017 a 2019), pero casi toda su carrera la pasó en Nacional , donde trabajó de 1994 a 2014 .

En el tricolor fue técnico de diversas categorías juveniles , obtuvo dos campeonatos uruguayos de Tercera en 2012/2013 y 2013/2014, y dirigió al primer equipo del bolso en nueve partidos de forma interina.

Día 2 de Diego Forlán en la selección uruguaya: anunció la primera lista para la sub 20, con tres jugadores de Nacional y de Peñarol, y se reunió con Diego Jaume

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Fue DT de Nacional en un encuentro en 1996, otro en 2010 antes de la llegada de Juan Ramón Carrasco (por la que es considerado oficialmente campeón uruguayo) y en siete partidos de la temporada 2012/2013, en un interinato que encabezó junto a Juan Carlos Blanco antes de que Rodolfo Arruabarrena asumiera ese rol.

Según informó a Sport 890 Marcelo García, presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil de la AUF, y confirmó Referí, Bueno fue confirmado en las últimas horas para reemplazar a Ignacio González, que dirigió a la selección sub 15 entre 2024 y 2025. Antes estuvo en ese cargo, también durante un año, Edgardo López Baez.

La AUF espera por la decisión de Forlán sobre quién será su ayudante en la sub 20

Diego Forlán llegó esta tarde a Montevideo y asumirá como entrenador de la selección uruguaya sub 20 y la absoluta FOTO: GENTILEZA @HERNANBRAGA1

Son días de decisiones en la selección uruguaya. Forlán fue confirmado como DT este jueves por la noche, con el objetivo de dirigir los ocho amistosos de la mayor hasta marzo, y el Sudamericano Sub 20 que se realizará a principios de 2027.

Ahora, el técnico tiene que elegir quién será su segundo ayudante técnico en la selección sub 20, junto con Diego Pérez.

Para ello, en los últimos días Forlán, el área deportiva que encabeza Jorge Giordano y los dirigentes se reunieron con Diego Jaume, Santiago Espasandín y Andrés Rodríguez. Jaume es actualmente técnico de Boston River, Espasandín de Nacional y Rodríguez de Defensor Sporting.

El elegido tendrá que dejar su función en el club para sumarse al equipo de trabajo de Forlán hasta el Sudamericano de enero-febrero o hasta el Mundial de mayo-junio, si la selección clasifica.

Fuentes de la AUF confirmaron a Referí este viernes por la mañana que hasta el momento Forlán no se decidió por ninguno de los tres nombres, y están a la espera de que comunique su elección.