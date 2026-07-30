Se define la final del Torneo Intermedio: qué equipos tienen chances de llegar en cada serie, cuáles son los cruces claves y cuándo se juega la definición

Este fin de semana se jugará la séptima y última fecha del Torneo Intermedio , que definirá cuáles serán los dos equipos que definirán la competencia en una final a partido único.

El ganador de la final del Intermedio tendrá la posibilidad de enfrentarse al campeón de la Liga AUF Uruguaya en la Supercopa de 2027, pero su obtención no tiene influencia en la definición del campeonato , como si la tienen el Apertura y el Clausura, que dan un cupo en la semifinal para luego enfrentarse al ganador de la Tabla Anual.

En principio, la definición está pactada para el miércoles 5 de agosto , lo que permitirá mantener el arranque del Clausura para viernes 7 de agosto , como estaba planificado desde el arranque del año. Sin embargo, si la final es entre Nacional y Peñarol esta se pasará para ese fin de semana.

El tricolor y el manya son solo dos de los varios equipos que se mantienen con chances de clasificar a la final a una fecha del cierre de la fase regular del torneo. Con un clasificado por zona, el manya es el mejor clasificado del Grupo A pero se enfrenta a su escolta, mientras que en el Grupo B Nacional corre de atrás a tres equipos , pero mantiene una mínima esperanza.

Así quedaron las tablas de posiciones de las series del Torneo Intermedio, la Anual y el descenso, tras el triunfo de Cerro ante Racing que cerró la sexta fecha

¿Qué resultados se tienen que dar en la última fecha del Torneo Intermedio para que Peñarol y Nacional jueguen la final?

¿Cómo se define el grupo de Peñarol en el Torneo Intermedio?

Axel Pandiani y Leandro Umpiérrez en el último partido entre Cerro Largo y Peñarol Foto: @LigaAUF

Peñarol está primero en el Grupo A con 13 puntos, seguido por Cerro Largo con 11 unidades. Con Liverpool, Central Español y Cerro en un tercer escalón con 8 puntos, el carbonero y el arachán son los únicos con chances de acceder a la final del Torneo Intermedio, y se enfrentan entre ellos.

El partido se disputará este sábado desde las 18:30 en el Campeón del Siglo. Peñarol se meterá en la definición si gana o empata, y Cerro Largo sabe que solo le sirve una victoria para desbancar a su rival y entrar en lo que sería la primera final en su historia en Primera.

La definición del grupo de Nacional

Con su victoria ante Nacional, Wanderers quedó primero en su grupo Foto: Dante Fernández/Focouy

En el Grupo B el panorama es más complejo: Montevideo City Torque y Wanderers comparten la punta con 12 unidades, seguidos por Deportivo Maldonado con 11 puntos y Nacional con 10. Juventud de Las Piedras, quinto con 7 puntos, ya está afuera de la definición.

Al igual que en la zona A, los dos primeros del grupo se enfrentan entre ellos en la última fecha, desde las 19:00 del viernes en el Estadio Charrúa, donde Torque oficia como local.

Por otra parte, Deportivo Maldonado se enfrenta a Juventud el sábado a las 15:00 en el Domingo Burgueño Miguel, y Nacional recibirá a Progreso el domingo a las 18:30 en el Gran Parque Central.

Tanto Torque como Wanderers saben que con una victoria se meterán en la final. Con el empate es que todo se complica un poco, ya que una victoria de Deportivo Maldonado o una victoria de Nacional (si el Depor no gana) que le permita superar en diferencia de gol a ciudadanos y bohemios, dejará a ambos afuera.

Franco Pizzichillo celebra el gol en contra de Ignacio Arce en el partido ante Deportivo Riestra Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Tanto a Deportivo como al tricolor les sirve solo ganar. Al Depor con ese resultado precedido por un empate entre los punteros le basta, pero Nacional la tiene más complicada aún: además del empate el viernes necesita ganar por varios goles, ya que tiene una diferencia de gol de -1, mientras que Wanderers tiene +6 y Torque +2. Para superar al bohemio debe ganar por 7 goles.

Es por esto también que en el caso de un empate en el partido entre Torque y Wanderers, y sin las victorias de Deportivo o Nacional, será el bohemio que clasificará a la definición.

Así están las tablas de posiciones de los grupos del Torneo Intermedio