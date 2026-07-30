¿Cómo es la nueva ciudad vertical que asoma en Latinoamérica?

La desarrolladora Noval Properties presentó Coralia , un megaproyecto inmobiliario definido como la primera "ciudad vertical frente al mar" de Santo Domingo Este .

El emprendimiento contempla siete torres, un hotel internacional, un centro de convenciones, comercios, espacios recreativos y más de 3300 unidades residenciales, a partir de una inversión proyectada superior a los US$ 1.300 millones .

El CEO de la firma, César Latrilla , señaló que el desarrollo busca convertirse en un nuevo polo urbano, turístico y económico para la capital dominicana.

El imponente anillo de hormigón que busca convertirse en la nueva puerta al Río de la Plata

El país de Sudamérica que busca crear su propio "Hollywood" con una millonaria inversión

"Coralia no es simplemente un proyecto inmobiliario; es una visión de ciudad diseñada bajo un concepto de uso mixto que contempla seis torres condo-hotel, una torre hotelera, centro de convenciones, sky lounge, zona comercial, áreas recreativas y parqueos, articulados dentro de un ecosistema urbano orientado a responder a nuevas formas de vivir, invertir y disfrutar la ciudad”, remarcó.

El complejo estará ubicado sobre la avenida España, uno de los corredores costeros con mayor crecimiento de la región.

¿Cómo será Coralia, la ciudad vertical que asoma en Latinoamérica?

Coralia fue concebido como un desarrollo de uso mixto que integrará residencias, hotelería, oficinas, comercios, gastronomía, entretenimiento y servicios dentro de un mismo predio. La propuesta responde al concepto de "ciudad vertical", donde gran parte de las actividades cotidianas pueden realizarse sin salir del complejo.

El masterplan contempla seis torres condohoteleras de 50 pisos, una torre hotelera, un centro de convenciones con capacidad para hasta 6.000 personas, mercado gastronómico, restaurantes, gimnasio, coworking, centro médico, supermercado, spa, áreas deportivas y estacionamientos. También incluirá espacios destinados a servicios de bomberos y policía.

Coralia

Según la desarrolladora, el emprendimiento abarcará más de 713.000 metros cuadrados de construcción y se ejecutará en distintas etapas para incorporar progresivamente cada uno de los componentes previstos en el proyecto.

El complejo se levantará en una ubicación estratégica, con acceso a las principales vías de la ciudad y cercanía al Puerto Sans Soucí, la Ciudad Colonial y el Aeropuerto Internacional Las Américas.

“Estamos proyectando a Santo Domingo Este porque entendemos que este es su momento de crecimiento y transformación”, concluyó Latrilla.