Luis Lacalle Pou es el líder político mejor valorado, según Equipos: Orsi y Topolansky encabezan entre los frenteamplistas

Luis Lacalle Pou es actualmente el líder político con mejor imagen de Uruguay y el único que registra un saldo neto positivo entre simpatías y antipatías, según una encuesta de Equipos Consultores realizada entre el 23 de junio y el 8 de julio de este año.

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El estudio, que evaluó a cerca de 30 dirigentes políticos, ubica al expresidente al frente de los principales indicadores de valoración ciudadana, seguido por el presidente Yamandú Orsi y la exvicepresidenta Lucía Topolansky . Además, advierte que el conjunto del liderazgo político uruguayo atraviesa un momento de bajo aprecio ciudadano en comparación con otros períodos.

La consultora distingue entre cuatro dimensiones de la popularidad de los dirigentes: el nivel de conocimiento, las simpatías, las antipatías y el saldo neto de imagen, que surge de restar las opiniones negativas a las positivas y es uno de los principales indicadores del capital político de mediano plazo.

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Los cuatro políticos con mayor nivel de conocimiento son quienes ocuparon la Presidencia o la Vicepresidencia de la República: Yamandú Orsi (98%), Carolina Cosse (95%), Luis Lacalle Pou (99%) y Lucía Topolansky (94%). Todos superan el 90% de conocimiento entre la población.

En un segundo escalón aparecen Álvaro Delgado, Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda y Guido Manini Ríos, todos con niveles cercanos al 90%.

Más atrás se ubican Blanca Rodríguez, Mario Bergara y Pablo Mieres, mientras que Martín Lema, Javier García, Óscar Andrade y Robert Silva completan los quince dirigentes más conocidos.

Lacalle Pou lidera en simpatía

Cuando se analizan únicamente las opiniones positivas, Lacalle Pou encabeza el ranking y es el único dirigente que supera el 40% de simpatías (46%).

En segundo lugar aparecen Orsi (32%) y Topolansky (31%), mientras que un tercer escalón está integrado por Carolina Cosse, Pedro Bordaberry, Blanca Rodríguez y Andrés Ojeda, todos con niveles superiores al 20% de valoraciones favorables.

Completan el grupo de los quince dirigentes con mayor simpatía Álvaro Delgado, Óscar Andrade, Mario Bergara, Gabriel Oddone, Javier García, Robert Silva, Carlos Negro y Fernando Pereira.

El sistema político atraviesa un momento de baja valoración

Más allá del ranking individual, Equipos Consultores señala que el promedio general de simpatía hacia los dirigentes es inferior al observado en otros períodos.

"El liderazgo político uruguayo, en su conjunto, no atraviesa un momento particularmente bueno en términos de aprecio ciudadano, sino más bien todo lo contrario", concluye el informe.

Manini, Cosse y Delgado encabezan el rechazo

Al analizar las antipatías, Guido Manini Ríos lidera el ranking de rechazo, seguido por la vicepresidenta Carolina Cosse y el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Los tres presentan niveles de rechazo cercanos o superiores al 47%.

El informe destaca que varios de los dirigentes más rechazados también figuran entre los más apreciados, lo que evidencia imágenes fuertemente polarizadas, con importantes núcleos tanto de apoyo como de rechazo.

Solo Lacalle Pou tiene saldo neto positivo

Al restar las opiniones negativas de las positivas, Lacalle Pou queda como el único dirigente con saldo neto favorable, con +12 puntos.

En segundo lugar aparece Orsi, ya con un saldo de -10, seguido por Topolansky (-16). Más atrás se ubican Pedro Bordaberry, Blanca Rodríguez, Gabriel Oddone, Cristina Lustemberg, Edgardo Ortuño, Jorge Díaz, Robert Silva, Carlos Negro, Javier García, Andrés Ojeda, Mario Bergara y Fernando Pereira.

El estudio destaca especialmente el caso de dirigentes como Lustemberg, Ortuño y Jorge Díaz, quienes, pese a tener menor nivel de conocimiento público, logran mejores saldos que otros líderes más visibles gracias a que registran bajos niveles de rechazo.

Orsi y Topolansky lideran entre los frenteamplistas

Entre quienes votan al Frente Amplio, los dirigentes mejor evaluados son Yamandú Orsi (61%) y Lucía Topolansky (60%).

Detrás aparecen Carolina Cosse (50%), Blanca Rodríguez (44%), Óscar Andrade (36%), Mario Bergara (30%), Fernando Pereira (30%), Carlos Negro (29%), Cristina Lustemberg (27%) y Alejandro "Pacha" Sánchez (26%).

Lacalle Pou domina entre los votantes de la Coalición Republicana

Entre los votantes de la Coalición Republicana, Lacalle Pou también lidera con claridad: el 74% expresa una opinión positiva sobre el expresidente.

Lo siguen Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry, ambos con 41% de simpatías dentro del bloque. Más atrás aparecen Álvaro Delgado (30%), Javier García (29%), Robert Silva (26%), Martín Lema (25%), Pablo Mieres (23%) y Guido Manini Ríos (14%).

Cómo se hizo la encuesta

La encuesta de Equipos Consultores se realizó entre el 23 de junio y el 8 de julio de 2026 sobre una muestra efectiva de 705 personas mayores de 18 años residentes en todo el país.

El margen de error máximo estimado es de ±3,7%, con un nivel de confianza del 95%. La popularidad de los dirigentes se midió a partir de una escala de simpatía de 0 a 10 aplicada únicamente entre quienes manifestaron conocer a cada figura política.