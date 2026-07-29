Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / VISITA

Jefa del FMI llegó a Uruguay para reunirse con Orsi, Oddone y Tolosa

Georgieva arribó a Uruguay tras visitar Argentina, su principal deudor; este jueves se reunirá con el presidente de la República

29 de julio de 2026 16:16 hs
Kristalina Georgieva en Uruguay

Kristalina Georgieva en Uruguay

Foto: X/@KGeorgieva

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, inició este miércoles una visita a Uruguay en la que se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y con autoridades económicas del país.

Uruguay no es deudor desde 2006 del Fondo Monetario Internacional, pero mantiene un estrecho vínculo con el organismo y ha recibido evaluación y asesoramiento técnico para mejorar la gestión en áreas como la fiscal y la monetaria.

"Estoy feliz de estar en Uruguay y tengo muchas ganas de aprender más sobre un país que ha consolidado un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes", publicó la jefa del FMI en su cuenta en X.

Más noticias

"No descartaría un nuevo financiamiento del FMI a la Argentina", dice ex representante argentino ante el Fondo

Ganancias: el ajuste que pide el FMI y nadie quiere pagar

Georgieva afirmó que espera dialogar con las autoridades del país de cara a "mantener el progreso en beneficio de todos los uruguayos".

La jefa del Fondo se reunirá con Orsi el jueves, en una jornada en la que también tendrá encuentros con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el titular del Banco Central, Guillermo Tolosa.

La agenda de la titular del FMI incluirá la visita este miércoles a una escuela y encuentros con empresarios, informó a la AFP una fuente del Fondo.

Uruguay es considerado uno de los países más estables de América Latina. En 2025, la economía local se expandió 1,8% y el gobierno prevé un crecimiento de 1,6% al cierre de este año.

Georgieva arribó a Uruguay tras visitar Argentina, su principal deudor.

Con información de AFP

Las más leídas

Federico Paz habló por primera vez de su nueva relación y presentó a Eva, su actual pareja

"Diez veces te lo dije": el cruce entre un exministro de Defensa y un diputado del Frente Amplio por las garantías del contrato con Cardama

Murió una persona en un accidente ferroviario en la localidad de 18 de Mayo: una mujer intentó cruzar la vía cuando venía el tren

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: cuándo arranca y qué localidades afecta

Temas

FMI Uruguay

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos