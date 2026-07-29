El exdelantero de Peñarol que surgió de la cantera, fue campeón en 1979 y murió a los 67 años

La familia de Peñarol atraviesa un momento de dolor tras conocerse en las últimas horas la noticia del fallecimiento de José Alberto Moreno a los 67 años.

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Exdelantero surgido de la cantera aurinegra, formó parte de la rica historia del club a fines de la década de 1970, dejando el recuerdo de un jugador plenamente identificado con los colores del mirasol.

José Alberto Moreno hizo todo el camino de las divisiones formativas en Peñarol, donde se formó no solo como deportista sino también como delantero de área.

Su esfuerzo en las inferiores dio frutos cuando le llegó la oportunidad tan esperada: debutar en la Primera división con apenas 19 años. Fue bajo la dirección técnica de Walter Santolo que el joven atacante dio sus primeros pasos en el círculo de privilegio luciendo la camiseta del primer equipo en 1979.

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En su debut en Peñarol jugó en ofensiva junto a Daniel Quevedo y a Washington "Trapo" Olivera, en un equipo en el que jugaron, entre otros, Walter "Indio" Olivera, Mario "Bombón" González, Miguel Bossio y Rodolfo Abalde.

Su hito más destacado en la institución se concretó cuando conquistó el recordado Torneo República.

En aquella competición oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Moreno sumó su nombre a la nómina de futbolistas campeones con el equipo aurinegro, coronando así su paso por la máxima categoría.