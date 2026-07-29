Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / OBITUARIO

El exdelantero de Peñarol que surgió de la cantera, fue campeón en 1979 y murió a los 67 años

El futbolista hizo toda su carrera en los aurinegros y debutó en Primera división con 19 años

29 de julio de 2026 16:43 hs
José Alberto Moreno jugó en Peñarol durante todas las formativas, y debutó en Primera división con 19 años en 1979

José Alberto Moreno jugó en Peñarol durante todas las formativas, y debutó en Primera división con 19 años en 1979

La familia de Peñarol atraviesa un momento de dolor tras conocerse en las últimas horas la noticia del fallecimiento de José Alberto Moreno a los 67 años.

Exdelantero surgido de la cantera aurinegra, formó parte de la rica historia del club a fines de la década de 1970, dejando el recuerdo de un jugador plenamente identificado con los colores del mirasol.

La carrera de José Alberto Moreno

José Alberto Moreno hizo todo el camino de las divisiones formativas en Peñarol, donde se formó no solo como deportista sino también como delantero de área.

Su esfuerzo en las inferiores dio frutos cuando le llegó la oportunidad tan esperada: debutar en la Primera división con apenas 19 años. Fue bajo la dirección técnica de Walter Santolo que el joven atacante dio sus primeros pasos en el círculo de privilegio luciendo la camiseta del primer equipo en 1979.

Después de cinco meses y medio, Darwin Núñez volvió a jugar con Al-Hilal en la pretemporada en Austria, mientras espera su salida a Europa

De la gloria con la celeste al reencuentro en México: la emotiva cumbre de dos campeones con Uruguay en la Copa América 2011

En su debut en Peñarol jugó en ofensiva junto a Daniel Quevedo y a Washington "Trapo" Olivera, en un equipo en el que jugaron, entre otros, Walter "Indio" Olivera, Mario "Bombón" González, Miguel Bossio y Rodolfo Abalde.

Su hito más destacado en la institución se concretó cuando conquistó el recordado Torneo República.

En aquella competición oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Moreno sumó su nombre a la nómina de futbolistas campeones con el equipo aurinegro, coronando así su paso por la máxima categoría.

Las más leídas

El exdelantero de Peñarol que surgió de la cantera, fue campeón en 1979 y murió a los 67 años

Placar, la revista deportiva más importante de Brasil, realizó un extenso informe para explicar "la crisis de Uruguay" y "el declive de Nacional y Peñarol"

De la gloria con la celeste al reencuentro en México: la emotiva cumbre de dos campeones con Uruguay en la Copa América 2011

Nacional llegó a un acuerdo con el argentino Rubén Botta, séptimo fichaje, y el entrenador Jorge Bava contó sus principales características

Temas

Peñarol Primera División Walter Olivera Mario González

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos