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De la gloria con la celeste al reencuentro en México: la emotiva cumbre de dos campeones con Uruguay en la Copa América 2011

Ambos se reencontraron luego de algunos años de no verse y la alegría fue total

29 de julio de 2026 15:27 hs
Egidio Arévalo Ríos se reencontró con Álvaro Palito Pereira

Egidio Arévalo Ríos se reencontró con Álvaro "Palito" Pereira

La historia del fútbol uruguayo reciente tiene páginas doradas escritas por hombres de mil batallas, y la generación que devolvió a Uruguay a los primeros planos internacionales guarda un lazo inquebrantable fuera de la cancha. Muestra de ello fue el emotivo reencuentro en tierras mexicanas entre dos referentes indispensables del ciclo liderado en su momento por Óscar Washington Tabárez: Egidio Arévalo Ríos y Álvaro "Palito" Pereira.

Ambos exfutbolistas compartieron la época más brillante del seleccionado charrúa en las últimas décadas.

Fueron pilares en la inolvidable gesta del Mundial de Sudáfrica 2010, donde Uruguay alcanzó el cuarto puesto tras una campaña épica. Un año más tarde, tocaron la gloria máxima al coronarse campeones de la Copa América 2011 disputada en Argentina.

Años después, también dijeron presente en la Copa del Mundo de Brasil 2014, defendiendo los colores de Uruguay con la garra que siempre los caracterizó.

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Un reencuentro feliz en México

En esta oportunidad, las redes sociales fueron testigo de la vigencia de esa amistad nacida dentro del vestuario de la selección uruguaya.

Egidio Arévalo Ríos, radicado en México, compartió una fotografía del encuentro acompañada por un cálido mensaje dedicado a su excompañero: "El reencuentro con mi hermano, mi amigo, mi compañero de muchas batallas juntos con la celeste. Me dio gusto verte, papá. Te deseo todo lo mejor siempre".

El motivo de la llegada de Palito Pereira al país azteca responde a un nuevo desafío en su trayectoria profesional. El exlateral se sumó recientemente como integrante del cuerpo técnico de los Xolos de Tijuana, un plantel que cuenta con el liderazgo de otro ilustre exceleste: Sebastián "Loco" Abreu, quien marcha primero en el Torneo Clausura con su equipo.

Así, los caminos del fútbol vuelven a cruzar a estos históricos referentes uruguayos, esta vez desde diferentes roles pero unidos por el mismo sentimiento.

Aquí se puede ver el posteo de Egidio Arévalo Ríos:

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