El nuevo rol de Maxi Gómez como capitán de Nacional tras una meditada decisión de Jorge Bava, quien explicó lo que buscó con su designación

El partido de Nacional ante Tigre de este martes por la vuelta de los palyoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana tuvo como novedad a Maximiliano Gómez con la cinta de capitán tricolor.

Si bien era uno de los referentes en la cancha o, como se les suele llamar, capitán sin brazalete, esta vez fue oficialmente el líder de los albos en el campo de juego, en un nuevo rol en su carrera.

Ante la baja por desgarro de Sebastián Coates, el primer capitán del equipo, y sin Luis Mejía, hoy arquero suplente, el entrenador Jorge Bava tomó la decisión de que la cinta le llevara su principal delantero.

Así lo expresó el propio DT este miércoles, dejando en claro que el capitanato es una decisión suya y no es elección de los jugadores como suele ocurrir en algunos planteles en los que votan a sus líderes.

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Bava también podía haber elegido este martes a Agustín Rogel, quien ha llevado el brazalete durante su ciclo, o Lucas Rodríguez, quien también lo lució en algunos partidos en los que le quedó tras variantes. Ambos fueron titulares ante Tigre.

Otro nombre es el de Nicolás Lodeiro, aunque el volante fue suplente en Argentina.

La decisión de Jorge Bava

Al contar por qué había optado por Maxi Gómez, Bava señaló: “Primero que nada porque no estaba Sebastián (Coates), que es el capitán natural de nosotros”

“Hablé con Agustín (Rogel) que lo venía haciendo de muy buena manera a ese rol. También lo hablé con Maxi (Gómez). Es algo que venía pensando desde hace un tiempo en caso de que no estuviese Sebastián”, señaló.

Maxi Gómez y el juez brasileño Flavio Souza Foto: AFP

Sobre el nuevo rol de Gómez, lo valoró positivamente. “Creo que lo hizo de gran manera, capitaneando y liderando a su manera. Somos todos líderes diferentes y quería involucrarlo desde otro rol, que fue la decisión que tomé”.

“Hablé con Agustín, porque inclusive a Agustín lo designé yo en su momento porque es un jugador que salió de la casa, que recorrió el mundo, que volvió por amor a la camiseta, que lo veo entrenando todo los días al liderazgo que tiene”, señaló sobre Rogel.

El equipo de Nacional en la visita a Tigre Foto: AFP

“Creí oportuno, lo medité, lo hablé con Maxi primero, lo hablé con ellos, no tuve la oportunidad de hablarlo con Sebastián porque viajamos”, agregó. “Era algo que yo tenía en el tintero y quería involucrarlo en otro rol, no solo de su calidad, sus goles, o lo que asiste. Y creo que cumplió con creces”, destacó Bava.

¿Luis Mejía o Maxi Gómez?

En el próximo partido de Nacional, el domingo ante Progreso por el Torneo Intermedio, Luis Mejía volverá a ser el golero titular por la suspensión de Alexis Martín Arias, quien fue expulsado en el partido ante Wanderers.

Luis Mejía Foto: Gastón Britos/Focouy

Bava deberá elegir quién será el capitán: si el panameño o Maxi Gómez.