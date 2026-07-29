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La nueva chicana de Tigre a Nacional tras eliminarlo de la Copa Sudamericana, recordando la canción que el tricolor le puso a los hinchas argentinos en Montevideo

Nacional recibió a los hinchas argentinos con una canción española en el Gran Parque Central, y Tigre le respondió con dos tuits

29 de julio de 2026 13:17 hs
Maxi Gómez&nbsp; y Nahuel Banegas en el partido entre Tigre y Nacional por la Copa Sudamericana

Maxi Gómez  y Nahuel Banegas en el partido entre Tigre y Nacional por la Copa Sudamericana

Foto: AFP

Nacional quedó eliminado de la Copa Sudamericana este martes, tras vencer 2-1 a Tigre en Buenos Aires por la vuelta de los playoffs de los octavos de final y no lograr revertir el 3-0 que le propinó el equipo argentino en el Gran Parque Central.

La clasificación del matador de Victoria volvió a despertar la burla del equipo argentino contra Nacional, otra vez con una publicación vinculada a la chicana que el club uruguayo le quiso hacer a los hinchas de ese equipo antes de la ida en Montevideo.

En aquella ocasión, los altoparlantes del Parque hicieron sonar a todo volumen la canción Superestrella de la cantante española Aitana, apenas dos días después de que la selección española venciera a Argentina en la final del Mundial 2026.

Tras la contundente goleada, y horas después del final del partido, Tigre respondió a la chicana de Nacional con un nuevo posteo en sus redes sociales.

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"Tranquilos, la música la puso la gente del Matador", se lee en un tuit de la cuenta oficial de X del matador, que acompañó al posteo con una foto de la hinchada del club en el Parque.

Después del final del partido de vuelta, y con la clasificación en el bolsillo, Tigre volvió a recordar la chicana de Nacional para destacar la actuación de Santiago López, figura del equipo en el encuentro y autor del gol que le arrebató las esperanzas al bolso.

"La superestrella de la noche fue Santiago López", se lee en la publicación de Tigre, en clara referencia a la canción que el tricolor le puso a los hinchas argentinos en la previa de la ida.

Ahora el club argentino se enfrentará a Montevideo City Torque por los octavos de final de la Sudamericana. La ida se jugará entre el 11 y el 13 de agosto en el Estadio José Dellagiovana de Tigre, mientras que la vuelta se disptuará en el Estadio Centenario entre el 18 y el 20 de ese mes.

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