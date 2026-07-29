La historia de Kiki Ramos, el haitiano que debutó en la selección argentina sub 17 y busca su lugar en el Mundial de Qatar, tras sobrevivir milagrosamente a un terremoto

El fútbol argentino suma una nueva historia de superación y talento con el debut de Stephen “Kiki” Ramos en la selección argentina sub 17. El joven delantero de Vélez Sarsfield vistió este martes por primera vez la camiseta albiceleste en un encuentro amistoso frente a Ecuador, donde el equipo dirigido por Diego Placente se impuso por 2-1 con goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, como parte de la preparación de cara al Mundial de la categoría en Qatar que se jugará en diciembre.

Más allá de sus destacadas condiciones futbolísticas, la vida de Kiki está marcada por un origen particular y un contexto de pura resiliencia. Nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, llegó a la Argentina con apenas nueve meses de vida. Su llegada se dio en el marco del devastador terremoto que azotó a la isla caribeña el 12 de enero de 2010.

Sus padres adoptivos ya habían iniciado los trámites legales de adopción antes del desastre natural. Al momento del sismo, se encontraban en Argentina realizando gestiones finales y vivieron horas de enorme incertidumbre al no poder comunicarse con el orfanato.

Milagrosamente, Kiki Ramos resultó ileso entre los pocos niños que no sufrieron consecuencias graves tras el colapso de las instalaciones.

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Crecido en suelo argentino, su pasión por la pelota no tardó en manifestarse. A los seis años, un vecino observó sus cualidades deportivas y lo acercó a las divisiones infantiles de Vélez Sarsfield, club del cual el propio futbolista se declara hincha.

Con 1,75 metros de altura, Ramos se desempeña principalmente como extremo izquierdo, manejando hábilmente su perfil derecho y teniendo como máximo referente futbolístico al brasileño Neymar.

Su llamado a la selección argentina juvenil lo tomó por sorpresa mientras asistía a una clase virtual de matemáticas.

Tras ingresar en el segundo tiempo con la camiseta número 22 en el amistoso ante Ecuador, Kiki busca consolidar su lugar dentro de la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial sub 17 de Qatar, donde Argentina compartirá el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia.