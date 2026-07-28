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La feroz crítica de Rudi Völler, campeón del mundo con Alemania, al estilo de juego de la selección argentina en el Mundial 2026 que se llevó todos los aplausos en un congreso de entrenadores

El exfutbolista y actual director deportivo del combinado alemán, disparó contra los dirigidos por Lionel Scaloni

28 de julio de 2026 14:00 hs
Rudi Völler junto a Jürgen Klopp, nuevo técnico de la selección de Alemania

Rudi Völler junto a Jürgen Klopp, nuevo técnico de la selección de Alemania

La reciente final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue generando repercusiones internacionales. En el marco del Congreso Internacional de Entrenadores de la BDFL en Alemania, el director deportivo de la selección germana y campeón del mundo en 1990, Rudi Völler, apuntó duramente contra la propuesta táctica de la albiceleste, desatando una oleada de aplausos entre los técnicos presentes.

El histórico exfutbolista arremetió contra la consideración de la propuesta de Lionel Scaloni como una referencia internacional: “Muchos han puesto a los argentinos como ejemplo de buena defensa. Me parece un mal ejemplo”, disparó Völler.

Además, sostuvo que la admiración hacia el desempeño del conjunto sudamericano carecía de sentido: “Sí, fueron campeones y ahora subcampeones, pero esa admiración no la entiendo”.

El estilo de Argentina según Rudi Völler

Rudi Völler continuó con su contundente reproche al planteamiento defensivo de Argentina y desestimó la influencia de su estilo en el fútbol moderno.

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“Lo que siempre pienso es que Argentina fue un mal ejemplo. Muchos lo tomaron como ejemplo. A mí me parece un debate un poco hipócrita. De repente, Argentina era la medida de todas las cosas. Bueno, no quiero tener un equipo que juegue como Argentina. Lo que hicieron no tuvo mucho que ver con el fútbol”, remató.

En esa misma línea, remarcó de manera tajante su postura respecto al modelo futbolístico que desea para el combinado alemán: “No quiero un equipo que juegue como Argentina. Eso no tiene nada que ver con el fútbol”.

Por el contrario, el dirigente contrapuso el planteo sudamericano con el rendimiento de los finalistas europeos, señalando a la selección española como el verdadero parámetro a seguir: “España merece los elogios y también los ingleses defendieron muy bien”, concluyó.

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