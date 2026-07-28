A nueve días de terminado el Mundial 2026, la IFAB reconoció que fue un error la expulsión de Embolo en el partido Suiza vs Argentina

La polémica en torno a los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un capítulo clave. A través de la publicación de su Circular Nº 34, la International Football Association Board (IFAB) -organismo encargado de determinar y regular las reglas del fútbol a nivel mundial- reconoció de manera indirecta que la expulsión de Breel Embolo durante el partido entre Argentina y Suiza se debió a una aplicación incorrecta del protocolo del VAR.

El incidente ocurrió en el minuto 72 del encuentro, con el marcador igualado 1-1 y en el mejor momento de los europeos que habían empatado y llegaban con peligro en busca del segundo.

El árbitro portugués Joao Pinheiro sancionó inicialmente una falta de Leandro Paredes y le mostró la tarjeta amarilla. Sin embargo, tras ser convocado por el equipo VAR bajo el argumento de una "confusión de identidad", el juez anuló la amonestación al mediocampista argentino y determinó que el delantero suizo había simulado la infracción.

Al contar ya con una tarjeta amarilla previa, Embolo recibió la segunda amonestación y fue expulsado, dejando a Suiza con 10 futbolistas. El conjunto sudamericano aprovechó la ventaja numérica para imponerse por 3-1 en el alargue, luego de que el jugador se retirara llorando de la cancha tras esa expulsión.

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Lo que comunicó la IFAB

En su reciente comunicado, la IFAB fue tajante al delimitar las atribuciones del asistente de video: “Una tarjeta amarilla que no constituya una segunda tarjeta amarilla solo podrá ser revisada para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; dicha infracción no podrá revisarse ni modificarse”.

En términos reglamentarios, el VAR solo estaba habilitado para rectificar quién cometió la falta, pero no para juzgar si existió una simulación ni para sancionar al atacante.

Tras este episodio, la junta directiva de la IFAB decidió dar marcha atrás con la aplicación de la regla de "confusión de identidad" para este tipo de situaciones.

La norma quedará en revisión técnica hasta que se realice un análisis exhaustivo y se redacte un marco reglamentario específico sobre las simulaciones detectadas por tecnología.