Darwin Núñez define su futuro: salida inminente de Al-Hilal y se aguarda un destino europeo

Darwin Núñez tiene las horas contadas en el fútbol de Arabia Saudita. El delantero uruguayo, actualmente concentrado en Austria en la pretemporada de Al-Hilal, aceleró los trámites para concretar su salida inminente y conseguir su anhelado retorno al fútbol europeo.

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Tras un intento inicial por rescindir de forma definitiva su contrato con la entidad saudí, todas las partes habrían alcanzado un punto de entendimiento para sellar una salida a través de una cesión con opción de compra hasta junio de 2027 .

En términos financieros, la operación implica sacrificios compartidos: el atacante de Artigas perdonará una parte de sus elevados ingresos, mientras que el Al-Hilal asumirá un porcentaje de su salario durante la presente temporada para destrabar el acuerdo.

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Aunque el entorno del jugador sondeó recientemente la posibilidad de acomodarlo en Barcelona -que evaluó la alternativa sin llegar a realizar una propuesta formal-, todo apunta a que su destino prioritario puede estar en la Primeira Liga de Portugal. Según reportes de los medios saudíes como Arriyadiyah, tanto Porto como Benfica -en el que ya jugó y fue figura- sostienen negociaciones avanzadas para concretar su incorporación.

El regreso al fútbol de Europa

Regresar a Portugal representaría para Darwin Núñez volver al escenario donde alcanzó su punto máximo de rendimiento.

Su brillante etapa previa en Benfica provocó que Liverpool pagara más de 75 millones de euros (US$ 85.500.000) por su traspaso.

Darwin Núñez con la camiseta de Benfica Instagram

Sin embargo, tras una experiencia irregular en la Premier League y un paso discreto por la liga saudí, el uruguayo busca recuperar sensaciones competitivas.

A pesar del interés mostrado por escuadras como Atalanta, Beiktas o clubes de la Major League Soccer (MLS) como Atlanta United, Darwin Núñez privilegia reencontrarse con el fútbol portugués.

La intención de la directiva y del propio futbolista es cerrar la operación de manera definitiva antes del 3 de agosto, día en que el plantel de Al-Hilal dará por concluida su estancia europea.