Nacional llegó a un acuerdo con el argentino Rubén Botta, séptimo fichaje, y el entrenador Jorge Bava contó sus principales características

Nacional tiene todo acordado para la contratación del volante argentino Rubén Botta , quien será la séptima alta de los albos en el actual período de pases y el cuarto extranjero en sumarse al plantel de Jorge Bava.

Así lo indicaron fuentes tricolores este miércoles por la mañana en Buenos Aires, donde se preparaban para emprender su regreso luego del partido ante Tigre de este martes por la Copa Sudamericana.

El argentino será la séptima alta de los tricolores tras las de sus compatriotas Alexis Martín Arias y Bruno Zuculini, la del costarricense Francisco Calvo, y las de los uruguayos Tiziano Correa, Benjamín Núñez y Santiago Silva.

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Rubén Botta en Talleres

De esta forma, Nacional cierra el "10" que buscaba y sigue a la espera del extremo, para el que suena Kike Olivera.

El futbolista quedó libre en Defensa y Justicia, club al que llegó este año luego de pasar por Talleres de Córdoba en las pasadas dos temporadas, donde lo dirigió Alexander "Cacique" Medina, y en Colón en 2023.

Un poquito de paladar negro. pic.twitter.com/G6mQrv8PxF — Ligüerismo (@liguerismo) July 27, 2026

Su carrera comenzó en Tigre en la temporada 2008/09 y tras cinco años se fue a Italia, donde lo fichó Inter de Milan para luego pasar a Chievo. Desde 2015 a 2017 jugó en Pachuca de México, regresó luego a Argentina para jugar en San Lorenzo y Defensa y Justicia, para regresar a Italia y defender a Sambenedette y Bari, antes de su última vuelta a su país.

Lo que dijo Jorge Bava sobre el juego de Botta

El entrenador tricolor Jorge Bava fue consultado este miércoles por la mañana por la llegada de Rubén Botta y, si bien dijo no tener conocimiento de si ya estaba cerrado su pase, contó sus características.

“Sé que estaban trabajando, no tengo entendido si ya es oficial o no”, aclaró.

Jorge Bava Foto: Gastón Britos/Focouy

“Es un jugador que estuvimos viendo, que llegó de parte del área deportiva y lo estuvimos evaluando”, agregó el DT.

Sobre el estilo de juego del argentino, expresó: “Es un típico volante creativo, que pude jugar por la banda izquierda tanto como interior, como enganche puro o mediapunta cerrándose con muy buena asistencia, buen toque, buenas habilitaciones, buena zurda, buena pelota quieta”.

“Te hablo de las características porque lo estuve evaluando como a muchos otros jugadores”, señaló Bava.