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Falta "algún detalle menor" para que Diego Forlán sea confirmado como DT de Uruguay hasta 2027: Alonso dijo que es "una figura a observar" para seguir en el cargo

"Es un menudo desafío que tiene Diego Forlán, una marca registrada de la selección nacional", aseguró Ignacio Alonso este martes

29 de julio de 2026 8:40 hs
Diego Forlán en el sorteo del Mundial 2026

Diego Forlán en el sorteo del Mundial 2026

Foto: AFP

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, aseguró que falta "algún detalle menor" para que Diego Forlán sea confirmado como el nuevo entrenador de la selección uruguaya mayor y sub 20 hasta 2027, y adelantó que es una "figura a observar" para mantenerse en el cargo.

Forlán llegó a Montevideo este martes. Tras salir del Aeropuerto de Carrasco no habló públicamente, pero se expresó "muy contento", dijo que "está todo encaminado" con la AUF y que están "tratando de resolver el contrato" que lo vinculará a las dos selecciones.

Alonso fue consultado sobre estas declaraciones en una rueda de prensa realizada antes de la presentación de la Copa AUF Uruguay. "Si bien queda algún detalle menor, el acuerdo ya lo tenemos, lo cerramos luego de la final de la Copa del Mundo", aclaró en primer lugar el presidente de la AUF.

Ignacio Alonso en la presentación de la Copa AUF Uruguay

Ignacio Alonso en la presentación de la Copa AUF Uruguay

El presidente de la Asociación recordó que Forlán "va a tener el desafío de dirigir a la selección sub 20 en un Sudamericano" que se disputará entre enero y febrero de 2027, además de "ocho partidos de selección mayor" entre setiembre y marzo.

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Según el mandatario, el futuro DT de la celeste "ya está trabajando en la finalización de la conformación de su cuerpo técnico". Según informó Referí, el nuevo técnico comenzará a trabajar en agosto y tendrá dos equipos de trabajo, en la sub 20 y en la mayor. En ambos tendrá a Diego "Ruso" Pérez como primer asistente y a Ignacio Bordad como entrenador de goleros.

Además, en la sub 20 estará acompañado por un entrenador que dirige en juveniles en el fútbol uruguayo, quien aportará el conocimiento de los futbolistas de esa categoría, sumado a tres preparadores físicos, uno para la sub 20 y dos para la mayor.

"Es un menudo desafío que tiene Diego, una marca registrada de la selección nacional, una persona que confiamos mucho, y ojalá tenga mucho éxito en este proceso", continuó Alonso.

Al jerarca le preguntaron sobre la posibilidad de que Forlán continúe en el cargo más allá de 2027, y Alonso contestó que esa "es otra definición que se tiene que tomar más adelante", pero dejó a entrever que el exjugador de la selección es un nombre en lista.

"Naturalmente un nombre como el de Diego, al ingresar a una selección como la (sub) 20 que es parte muy importante de la estructura de selecciones nacionales, se posiciona como una figura a observar, pero es independiente del proceso de toma de decisiones quien es el técnico de la 20", sentenció.

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