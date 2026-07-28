Tras conocerse públicamente el interés de Peñarol por el jugador, la decisión que tomó Flamengo con Nicolás De la Cruz

Flamengo tomó una resolución con Nicolás De la Cruz en medio de la negociación que mantiene con Peñarol por la posibilidad de transferencia del futbolista uruguayo a los carboneros, que ya hace unos días que trabajaban en silencio en este tema, y finalmente, por primera vez, fue citado por el técnico Leonardo Jardim para estar en el plantel este miércoles ante Internacional de Porto Alegre por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.
El nombre de De La Cruz salió a la luz este lunes y tal como informó Referí, el jugador ya le dio el visto bueno a Peñarol para jugar en el club mirasol.
"El jugador quiere salir, están negociando a Thiago Almada por más de US$ 25 millones, hay mucha competencia interna, tiene pocos minutos y físicamente está bien", explicó el dirigente consultado.
Y agregó: "Las posibilidades de que llegue dependen de que Flamengo quiera liberar al jugador, que lo ceda a préstamo sin cargo y que acepte repartir la carga salarial del futbolista con Peñarol".
Primera vez a la orden en más de un mes
Nicolás De la Cruz no juega desde el partido ante España con la selección uruguaya en el Mundial 2026.
Ese encuentro se disputó el pasado 26 de junio y allí, Uruguay quedó eliminado de la Copa del Mundo.
Desde ese momento a este martes, el volante nunca había sido citado por Leonardo Jardim entre los futbolistas que podían estar a la orden en los compromisos que ya ha jugado Flamengo tras su retorno a la competencia luego del Mundial.
Según informó el mismo Jardim tras el 1-1 ante Sao Paulo en Maracaná el pasado domingo, el uruguayo no había estado a la orden (hasta esta última citación), debido a que arrastraba una lesión y problemas físicos tras su encuentro contra España.
Ahora, por primera vez, Flamengo lo citó para este partido ante el equipo que dirige el uruguayo Paulo Pezzolano que se jugará este miércoles a la hora 19.30. También fueron llamados los otros dos uruguayos del club: Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela.
Estos son los convocados: