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En Brasil informan que el Flamengo está cerca de cerrar un refuerzo que será compañero de Giorgian De Arrascaeta

Según la información que circula en Brasil, el Flamengo está a detalles de cerrar una nueva incorporación que competirá con Giorgian De Arrascaeta

25 de julio de 2026 8:58 hs
Giorgian De Arrascaeta volvió a entrenar en Flamengo

Giorgian De Arrascaeta volvió a entrenar en Flamengo

Foto: Flamengo

El mercado de fichajes continúa en movimiento en Sudamérica, y en esta oportunidad medios de Brasil informan que el Flamengo está muy cerca de cerrar la contratación del delantero argentino Thiago Almada, desde el Atlético de Madrid, y que sería compañero del uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

Según Ge Globo, el Director Deportivo José Boto se reunirá este fin de semana con la representación de Almada para resolver los últimos detalles en lo que respecta al acuerdo con el jugador.

Compra millonaria del Flamengo

Se espera que la operación se lleve a cabo en una cifra que ronde los 28 millones de dólares, superando los 20 que ofertó el equipo argentino por el 50% del pase.

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Almada viene de concretar su participación con Argentina en el Mundial 2026, en donde fue titular contra Argelia, Austria y Cabo Verde pero ni siquiera ingresó en tres de las siguiente cuatro presentaciones, finalizando su rodaje con su ingreso ante Suiza en cuartos de final.

De esta manera, todo indica que Thiago Almada regresará al Brasileirao, luego de su paso por el Botafogo, equipo con el que ganó la Copa Libertadores en 2024, y sería compañero del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, futbolista con el que se puede combinar muy bien por sus similares características de juego.

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