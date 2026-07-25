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River Plate anunció la salida de Juanfer Quintero, luego de las declaraciones contra su DT Eduardo Coudet

River Plate argentino informó que el club y el jugador acordaron la rescisión de contrato de común acuerdo, tras las declaraciones de Juanfer

25 de julio de 2026 9:29 hs
Juanfer Quintero

River Plate argentino anunció en la noche del viernes la salida del talentoso volante colombiano Juanfer Quintero, dando un cierre a diferencias entre el referente histórico y el actual entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, a quién apuntó días atrás en una entrevista.

"El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual", publicó la entidad en sus redes sociales sobre la salida del colombiano, que estaba distanciado del entrenador Chacho Coudet.

En la despedida, River destacó "el talento de Juanfer" y aseguró que "su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos" y le deseó "éxitos" en su próxima etapa.

Quintero participó del Mundial 2026 con Colombia. Tras la Copa se quedó en Miami y desde allí, en declaraciones a ESPN, dejó en claro sus diferencias con el actual conductor del plantel de River.

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Las duras declaraciones de Juanfer Quintero contra Coudet

"El entrenador dijo una cosa, pero yo había hablado otra con el presidente (Stefano Di Carlo)", dijo Juanfer, en alusión a su actualidad desde Miami.

"Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final (del Torneo Apertura 2026, ante Belgrano) jugué cinco minutos. Alguien inventó que yo no estaba al ciento por ciento", pero no era así, señaló el jugador cafetero.

Para el colombiano estaba claro que su presencia no era "prioridad" para el DT, horas antes de acordarse la rescisión del contrato con River.

Juanfer Quintero y Eric Remedi

Juanfer Quintero y Eric Remedi

Quintero, que tenía vínculo con la entidad argentina hasta fines de 2027, dejó una huella profunda en River como autor de uno de los goles de la histórica final de la Copa Libertadores en la que venció a su archirrival Boca Juniors (3-1) en Madrid, a fines de 2018.

El cafetero totalizó 137 partidos en River, con un balance de 24 goles, varios de ellos de exquisita factura, y 22 asistencias. De la mano del entrenador Marcelo Gallardo conquistó cuatro títulos con la camiseta del Millonario, una Supercopa Argentina, una Copa Argentina, la Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana 2019.

FUENTE: AFP

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