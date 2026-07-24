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El gobierno quiere otorgarle una pensión graciable a Julio Montero Castillo, padre de Paolo Montero

Como futbolista fue campeón de la Copa América de 1967 en Montevideo con Uruguay, disputó dos Mundiales, y con Nacional, además de obtener siete veces el Campeonato Uruguayo, logró la Copa Libertadores y Copa Intercontinental en 1971

24 de julio de 2026 14:41 hs
Julio Montero Castillo en diciembre de 2017 en una nota con Referí

Julio Montero Castillo en diciembre de 2017 en una nota con Referí

FOTO: L. Carreño

El Poder Ejecutivo propuso abonarle una pensión graciable todos los meses a Julio Montero Castillo, padre de Paolo Montero, y quien defendiera a la selección uruguaya en los Mundiales de 1970 y 1974, además de ser campeón de la Copa Libertadores de América y de la Copa Intercontinental con Nacional en 1971.

Julio Montero Castillo campeón con la selección uruguaya

En su gran carrera como futbolista, Julio Montero Castillo se inició en Liverpool para pasar a Nacional que fue en el club en el que más rindió.

El pedido del Poder Ejecutivo al parlamento para que se abone una pensi&oacute;n graciable a Julio Montero Castillo

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Allí ganó la Copa Libertadores de 1971 y la Copa Intercontinental del mismo año (las primeras de la institución tricolor), además de obtener seis veces (cuatro consecutivas) el Campeonato Uruguayo.

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El plantel de Uruguay campe&oacute;n de la Copa Am&eacute;rica de 1967 en Montevideo; el pen&uacute;ltimo de los parados de izquierda a derecha es Julio Montero Castillo, quien figura al lado de Ladislao Mazurkiewicz

El plantel de Uruguay campeón de la Copa América de 1967 en Montevideo; el penúltimo de los parados de izquierda a derecha es Julio Montero Castillo, quien figura al lado de Ladislao Mazurkiewicz

Con la selección uruguaya, jugó los Mundiales de México 70 y Alemania 74, pero lo más trascendente es que fue campeón de la Copa América de 1967, disputada en Montevideo.

El proyecto de ley se envió al parlamento que lo estudiará en las próximas semanas.

Por la pensión graciable, en caso de ser aprobada, Julio Montero Castillo percibirá cerca de $ 28.000 mensuales.

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