El gobierno quiere otorgarle una pensión graciable a Julio Montero Castillo, padre de Paolo Montero

El Poder Ejecutivo propuso abonarle una pensión graciable todos los meses a Julio Montero Castillo , padre de Paolo Montero, y quien defendiera a la selección uruguaya en los Mundiales de 1970 y 1974, además de ser campeón de la Copa Libertadores de América y de la Copa Intercontinental con Nacional en 1971.

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En su gran carrera como futbolista, Julio Montero Castillo se inició en Liverpool para pasar a Nacional que fue en el club en el que más rindió.

Allí ganó la Copa Libertadores de 1971 y la Copa Intercontinental del mismo año (las primeras de la institución tricolor), además de obtener seis veces (cuatro consecutivas) el Campeonato Uruguayo.

El pedido del Poder Ejecutivo al parlamento para que se abone una pensión graciable a Julio Montero Castillo

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El plantel de Uruguay campeón de la Copa América de 1967 en Montevideo; el penúltimo de los parados de izquierda a derecha es Julio Montero Castillo, quien figura al lado de Ladislao Mazurkiewicz

Con la selección uruguaya, jugó los Mundiales de México 70 y Alemania 74, pero lo más trascendente es que fue campeón de la Copa América de 1967, disputada en Montevideo.

El proyecto de ley se envió al parlamento que lo estudiará en las próximas semanas.

Por la pensión graciable, en caso de ser aprobada, Julio Montero Castillo percibirá cerca de $ 28.000 mensuales.