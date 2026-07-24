WhatsApp suspenderá desde agosto las cuentas que hagan este movimiento: cuál es la práctica prohibida por Meta

Los usuarios de WhatsApp que recurran a versiones modificadas o aplicaciones no oficiales de la plataforma podrían sufrir la suspensión temporal o permanente de sus cuentas desde agosto 2026.

La advertencia fue reiterada por Meta , que alertó que estas herramientas infringen las "Condiciones del servicio" y también representan un riesgo para la privacidad y la seguridad de la información.

La práctica que puede derivar en una sanción es instalar o vincular la cuenta a aplicaciones desarrolladas por terceros, como versiones modificadas de WhatsApp que prometen funciones adicionales, opciones avanzadas de personalización o herramientas que no existen en la aplicación oficial.

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En su Centro de Ayuda, Meta explica que estas aplicaciones no oficiales incumplen las reglas de uso porque la empresa no puede verificar sus estándares de seguridad ni garantizar la protección de los datos de los usuarios.

"Las aplicaciones y sitios web no oficiales son aplicaciones falsas de WhatsApp desarrolladas por terceros. El uso de estas aplicaciones o la vinculación de su cuenta de WhatsApp a versiones no oficiales infringen nuestras Condiciones del servicio", indicó la compañía en su documentación oficial.

Faq.whatsapp.com

Dependiendo de la gravedad del caso o de la reincidencia, la plataforma podría aplicar restricciones temporales o suspender de forma definitiva la cuenta, impidiendo el acceso a los chats, contactos y demás funciones asociadas al número de teléfono.

¿Por qué Meta recomienda usar solo la aplicación oficial?

Además de las posibles sanciones, Meta advierte que las aplicaciones modificadas pueden exponer conversaciones, archivos y datos personales a terceros, ya que no están supervisadas por la empresa ni cuentan con sus mecanismos de protección. Incluso, algunas pueden incorporar código malicioso capaz de robar información o instalar malware en el dispositivo.

Por ese motivo, la recomendación es descargar WhatsApp únicamente desde las tiendas oficiales, como Google Play Store en Android y App Store en iPhone, además de mantener la aplicación actualizada para acceder a las últimas funciones de seguridad.

La compañía sostiene que utilizar exclusivamente la versión oficial es la mejor manera de proteger la información personal y evitar bloqueos o la pérdida definitiva del acceso a la cuenta.