Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Sábado:
Mín  10°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Lifestyle / TECNOLOGÍA

WhatsApp suspenderá desde agosto las cuentas que hagan este movimiento: cuál es la práctica prohibida por Meta

La advertencia fue reiterada por Meta, que alertó que estas herramientas infringen las "Condiciones del servicio".

24 de julio de 2026 15:05 hs
WhatsApp

WhatsApp

Los usuarios de WhatsApp que recurran a versiones modificadas o aplicaciones no oficiales de la plataforma podrían sufrir la suspensión temporal o permanente de sus cuentas desde agosto 2026.

La advertencia fue reiterada por Meta, que alertó que estas herramientas infringen las "Condiciones del servicio" y también representan un riesgo para la privacidad y la seguridad de la información.

¿Qué movimiento puede provocar la suspensión de la cuenta de WhatsApp desde agosto 2026?

La práctica que puede derivar en una sanción es instalar o vincular la cuenta a aplicaciones desarrolladas por terceros, como versiones modificadas de WhatsApp que prometen funciones adicionales, opciones avanzadas de personalización o herramientas que no existen en la aplicación oficial.

Más noticias

WhatsApp deja de funcionar en estos modelos de celulares desde agosto de 2026

El nuevo punto verde de WhatsApp: qué significa y cómo desactivarlo

En su Centro de Ayuda, Meta explica que estas aplicaciones no oficiales incumplen las reglas de uso porque la empresa no puede verificar sus estándares de seguridad ni garantizar la protección de los datos de los usuarios.

"Las aplicaciones y sitios web no oficiales son aplicaciones falsas de WhatsApp desarrolladas por terceros. El uso de estas aplicaciones o la vinculación de su cuenta de WhatsApp a versiones no oficiales infringen nuestras Condiciones del servicio", indicó la compañía en su documentación oficial.

Dependiendo de la gravedad del caso o de la reincidencia, la plataforma podría aplicar restricciones temporales o suspender de forma definitiva la cuenta, impidiendo el acceso a los chats, contactos y demás funciones asociadas al número de teléfono.

¿Por qué Meta recomienda usar solo la aplicación oficial?

Además de las posibles sanciones, Meta advierte que las aplicaciones modificadas pueden exponer conversaciones, archivos y datos personales a terceros, ya que no están supervisadas por la empresa ni cuentan con sus mecanismos de protección. Incluso, algunas pueden incorporar código malicioso capaz de robar información o instalar malware en el dispositivo.

Por ese motivo, la recomendación es descargar WhatsApp únicamente desde las tiendas oficiales, como Google Play Store en Android y App Store en iPhone, además de mantener la aplicación actualizada para acceder a las últimas funciones de seguridad.

La compañía sostiene que utilizar exclusivamente la versión oficial es la mejor manera de proteger la información personal y evitar bloqueos o la pérdida definitiva del acceso a la cuenta.

Las más leídas

Un niño de 12 años fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas tras balacera durante picadas en Parque Rodó

Un niño asesinado, cinco heridos y una posible venganza narco por quíntuple homicidio: qué se sabe del tiroteo en Parque Rodó

Los Bañados de Carrasco, donde se prevé construir megaproyecto urbanístico, fueron quitados de los "humedales de importancia ambiental" sin justificación

Se agudiza conflicto en la construcción y aumenta el envío de trabajadores al seguro de paro en Maldonado

Temas

WhatsApp

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos