Por qué una nueva función de WhatsApp puede abrir la puerta a más fraudes y suplantaciones

WhatsApp comenzó a habilitar la reserva de nombres de usuario, una función que permitirá contactar a una persona sin conocer su número de teléfono . La medida apunta a mejorar la privacidad, pero también abre riesgos de suplantación de identidad, fraude y apropiación de nombres de empresas o figuras públicas.

La función todavía no está activa, pero WhatsApp comenzó a desplegar en junio la reserva de nombres entre sus 3.000 millones de usuarios . Quienes obtengan uno podrán utilizarlo cuando la herramienta quede disponible durante este año.

El principal cambio es que una persona podrá compartir su contacto de WhatsApp sin revelar su número. Para las empresas, además, puede resultar más sencillo comunicar un nombre de usuario que una sucesión de números.

La IM lanzó "Alerta Camión", un sistema de WhatsApp para seguir en tiempo real la recolección de residuos

"Siempre a favor de los mismos": el estado de WhatsApp del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tras el partido Deportivo Maldonado vs Albion; ¿a qué se debió?

Agustina Pérez Comenale, abogada uruguaya especializada en datos personales y tecnología, explicó que la medida responde a la transformación que experimentaron los números telefónicos.

“El número telefónico fue también evolucionando como dato: pasó de ser un simple número de contacto a un identificador digital, de identidad digital”, explicó.

En distintos países, agregó, el teléfono está asociado a medios de pago, trámites y notificaciones. “La parte fintech y las pasarelas de pago están asociadas muchas veces al número de teléfono”, señaló.

Esa evolución también explica la importancia que adquirió la portabilidad numérica. “Es importante para uno mantener el mismo número de teléfono”, dijo Pérez Comenale. Con el nuevo sistema, el teléfono dejará de ser una exigencia visible para comunicarse dentro de WhatsApp.

La especialista comparó el cambio con lo realizado por Telegram en 2014. “La diferencia de fondo es que WhatsApp había nacido como una plataforma basada en el número de teléfono como principal forma de identificación y ahora está incorporando los nombres de usuario”, indicó.

El riesgo de reservar identidades ajenas

La primera dificultad apareció durante la propia reserva. Hubo usuarios que reservaron nombres de empresas grandes, afirmó Pérez Comenale.

Según la abogada, también existen figuras reconocidas y empresas que encontraron sus nombres ocupados. “Muchas personas muy reconocidas ya hicieron posteos diciendo que sus nombres no están disponibles, o sea que alguien ya los reservó”, sostuvo.

El sistema puede generar conflictos relacionados con la propiedad intelectual, pero también facilitar suplantaciones, phishing y fraudes. “No te exigen una especie de identificador para saber efectivamente que la persona es quien dice ser”, advirtió.

Dos personas pueden compartir legítimamente el mismo nombre. “En tu caso, si lo tomó una persona que ya tiene el mismo nombre que vos, la ganó por anotarlo primero, como te puede pasar con un correo electrónico”, explicó.

El problema cambia cuando se utiliza el nombre de una figura, institución o empresa. “Otra cosa es cuando se empieza a usar como canal de comunicación y ponen un nombre de algo que es relevante o que puede generar confusión o fraudes”, agregó.

Pérez Comenale consideró que WhatsApp debería incorporar “una especie de capa de verificación” para comprobar si quien reservó un nombre es la persona que afirma ser. También planteó que “se tendría que abrir una fase o un plazo de objeciones” que permita apelar cuando una identidad ya esté ocupada.

Según la especialista, India exigió pausar el despliegue dos días después de su lanzamiento en ese mercado. “Tenían miedo de que se empiecen a generar suplantaciones de identidades y eso pueda derivar en fraudes o phishing”, explicó.

En los correos electrónicos, los dominios institucionales ayudan a identificar las cuentas oficiales. En WhatsApp, señaló, muchas figuras utilizan teléfonos personales. “Es importante ver qué mecanismo implementás para disminuir los posibles riesgos de suplantación de identidad”, afirmó.