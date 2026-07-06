WhatsApp ya deja reservar tu nombre de usuario: cómo hacerlo

WhatsApp empezó a habilitar la reserva de nombres de usuario para sus 3.000 millones de usuarios. La función todavía no está activa, pero ya podés reservar tu username para usarlo cuando la herramienta se active este año. La reserva sirve para evitar duplicados: por ahora nadie puede tener el mismo nombre que otro.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La idea es que las personas puedan compartir su contacto de WhatsApp sin revelar su número de teléfono . Sirve para quien quiere que lo contacten pero no dar su información personal, y para empresas que encuentran más fácil pasar un nombre que un número.

Para reservar tu username, entrá a Configuración > Cuenta y tocá la opción Nombre de usuario dentro de la sección "Tu cuenta". Si lo configurás por primera vez, vas a ver la opción "Crear nombre de usuario", donde podés escribir y elegir el que quieras.

WhatsApp: cómo reservar un nombre de usuario antes que otra persona lo registre

Cuestionamientos a WhatsApp: piden suspender los nombres de usuario en todo el mundo por temor a las estafas

Si el nombre que elegiste no está disponible , WhatsApp sugiere variantes al tocar la opción "sugerir un nombre de usuario". Además, la app está reservando ciertos usernames de figuras públicas y entidades , así que esos no vas a poder tomarlos para vos.

Si ya tenés un nombre de usuario en Facebook o Instagram, podés iniciar sesión con cualquiera de esos servicios y reservar ese mismo handle como username en WhatsApp.

Una vez que lo definís, podés volver al mismo menú y cambiarlo tocando el botón "Editar" en la esquina superior derecha. También podés eliminarlo.

La clave de usuario como filtro de seguridad

WhatsApp suma una capa extra de protección con la clave de usuario (username key). Desde el menú de nombre de usuario podés limitar quién te contacta: pasar de "Todos" a "Personas que conocen mi clave".

En concreto, esto significa que quien conozca tu username también va a tener que escribir una clave de cuatro dígitos antes de contactarte por primera vez. Podés guardar esa clave o generar una nueva cuando quieras.

La función se activará en las próximas semanas. Hasta entonces, WhatsApp solo permite reclamar los nombres para evitar duplicaciones.