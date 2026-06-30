WhatsApp: cómo reservar un nombre de usuario antes que otra persona lo registre

WhatsApp inició el despliegue gradual del sistema de nombres de usuario, una función que permitirá a las personas identificarse con un alias único en lugar de mostrar su número de teléfono al comenzar una conversación con nuevos contactos.

Antes de que la característica esté disponible para todos, Meta habilitó un período de reserva para que los usuarios puedan asegurar el nombre que desean utilizar.

Para reservar un nombre de usuario en WhatsApp es necesario contar con la versión más reciente de la aplicación. Si la función ya está habilitada para la cuenta, los pasos son los siguientes:

En algunos dispositivos con iOS, la opción puede encontrarse dentro del perfil del usuario. Como el despliegue es escalonado, quienes aún no vean el menú deberán esperar a que la función llegue a su país o cuenta. WhatsApp notificará cuando esté disponible.

¿Qué cambia con la nueva función de usuario en WhatsApp?

Nombre de usuario en WhatsApp Blog.whatsapp.com

El principal objetivo es ofrecer una alternativa para compartir el contacto sin revelar el número de teléfono. En lugar de entregar ese dato personal, bastará con facilitar el nombre de usuario, una modalidad similar a la que ya utilizan otras plataformas como Telegram o Signal.

Según explicó Neta, no existirá un directorio público para buscar personas. Para iniciar una conversación será necesario conocer el nombre de usuario exacto. Además, la compañía incorporará una clave de nombre de usuario opcional, que permitirá restringir aún más quién puede enviar el primer mensaje.

WhatsApp | ¿Qué tener en cuenta antes de elegir un nombre de usuario?

Cada nombre de usuario de WhatsApp será único, por lo que no podrán existir dos cuentas con el mismo identificador. Meta también permitirá que creadores de contenido, empresas y organizaciones reserven el mismo nombre que ya utilizan en Instagram o Facebook, siempre que esté vinculado a su cuenta dentro del ecosistema de la compañía. Para figuras públicas, algunos nombres ya fueron reservados con el fin de reducir el riesgo de suplantaciones.

La recomendación es realizar la reserva apenas la función esté disponible, especialmente si se busca conservar un nombre utilizado en otras plataformas.