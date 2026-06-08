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WhatsApp extiende a todos los usuarios la capacidad de utilizar dos cuentas en un mismo iPhone

El uso de dos cuentas en un mismo iPhone se ha implementado con la idea de evitar tener que llevar dos teléfonos para separar cuestiones personales de laborales.

8 de junio de 2026 10:45 hs
WhatsApp app
Yuri Samoilov - Flickr

WhatsApp está lanzando para todos los usuarios la capacidad de agregar y administrar una segunda cuenta en 'smartphones' iOS, lo que permitirá iniciar sesión en diferentes cuentas desde una misma aplicación y dispositivo, manteniendo organizadas sus conversaciones, ya sean de trabajo o de ocio.

La compañía lanzó esta función inicialmente para WhatsApp Business y la extendió para dispositivos Android en agosto de 2023. Siguiendo esta línea, tras comenzar a probar su adopción en dispositivos iOS en enero del pasado año, Meta la presentó oficialmente para iPhone en marzo, aunque solo estuvo disponible para un número limitado de personas.

Ahora, WhatsApp ha comenzado a lanzar el soporte para utilizar dos cuentas desde el mismo dispositivo iOS para más usuarios a nivel global, como ha comprobado el portal especializado WaBetaInfo a través de la última actualización de la red social de mensajería para iOS 26.22.76, disponible en la App Store.

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El uso de dos cuentas en un mismo iPhone se ha implementado con la idea de evitar tener que llevar dos teléfonos para separar cuestiones personales de laborales. Así, permite gestionar de forma completamente independiente las distintas conversaciones y usuarios de forma sencilla, sin necesidad de tener un segundo dispositivo o apostar por WhatsApp Business.

Incluso, ofrece notificaciones diferenciadas y también guarda individualmente los ajustes de cada cuenta como las opciones de privacidad, los perfiles y la gestión del almacenamiento.

Para registrar una segunda cuenta en WhatsApp para iOS, los usuarios deberán optar por la opción de 'Añadir cuenta' en los ajustes de la aplicación. Tras ello, basta con introducir el segundo número de teléfono, aunque también permite escanear el código QR de la cuenta abierta en otro dispositivo para vincularla al propio iPhone donde se desee utilizar.

Una vez registradas las dos cuentas, los usuarios podrán alternar entre una y otra seleccionando la sección de 'Cuenta' y pulsando en 'Cambiar de cuenta'. También se podrá cambiar manteniendo pulsada la pestaña 'Tú'.

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