Cuánto ganan los participantes de La Velada del Año 6: las cifras que se conocen del evento de Ibai Llanos

La sexta edición de La Velada del Año , el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos , volvió a generar interés por los combates, la audiencia y también por el dinero que reciben los participantes.

Aunque la organización no difundió oficialmente los contratos de los protagonistas, el portal AS publicó estimaciones sobre los montos que podrían cobrar los boxeadores que forman parte del espectáculo.

A diferencia de una competencia deportiva tradicional, La Velada del Año no cuenta con un premio económico extra para los ganadores de cada pelea . Los participantes reciben un caché previamente acordado con la organización y el resultado del combate no modifica ese pago.

Según el portal AS , los boxeadores de la sexta edición podrían recibir cifras que van desde los 30.000 hasta más de 100.000 euros , dependiendo de factores como la popularidad del creador de contenido, la expectativa generada por el enfrentamiento y los acuerdos alcanzados con la organización.

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El medio español aclaró que Ibai Llanos no publica los contratos individuales de los participantes, por lo que los montos difundidos corresponden a estimaciones realizadas a partir de datos de ediciones anteriores del evento.

Joaquín Corchero / Europa Pres

En ese sentido, AS indicó que algunos de los creadores con mayor convocatoria llegaron a percibir alrededor de 100.000 euros en anteriores ediciones, mientras que otros participantes recibieron cifras ubicadas entre los 30.000 y 60.000 euros.

De esta manera, ganar el combate representa un reconocimiento deportivo dentro del espectáculo, pero no implica un aumento automático del dinero recibido por los protagonistas.

¿Qué gastos cubre la organización de Ibai Llanos?

Además del pago acordado con cada participante, la organización de La Velada del Año se encarga de distintos aspectos relacionados con la preparación de los combates.

Entre los costos incluidos aparecen los entrenamientos con profesionales, la preparación física, la asistencia médica, los traslados y otros elementos necesarios para que los creadores lleguen en condiciones al evento.

Según publicó AS, la sexta edición de La Velada del Año cuenta con un presupuesto estimado de alrededor de 10 millones de euros, que incluye la producción del espectáculo, el montaje del escenario, la transmisión en directo, la iluminación, el sonido y las actuaciones musicales.

Más allá del ingreso económico, formar parte del evento representa una exposición masiva para los creadores de contenido. La Velada del Año se convirtió en una de las transmisiones más importantes del streaming y reúne a millones de espectadores en plataformas como Twitch, YouTube y otras redes sociales.

En la edición 2026 participaron figuras como Gastón Edul, Edu Aguirre, Lit Killah, Kidd Keo, Fernanfloo, TheGrefg e IlloJuan, entre otros protagonistas de los diez combates programados.

La Velada del Año VI 2026 EN VIVO: el orden y horario de las 10 peleas

La sexta edición de La Velada del Año presentará el siguiente cronograma aproximado de peleas, aunque los horarios podrían modificarse según la duración de cada choque y de los shows musicales: