Murió una quinta persona por el accidente de tránsito ocurrido en Florida a fines de marzo

Durante la madrugada de este sábado murió una quinta víctima del accidente de tránsito ocurrido en Florida a fines de marzo, confirmó El Observador.

El hecho ya había acabado con la vidas de cuatro personas del mismo grupo familiar , entre ellas dos niños, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

El accidente ocurrió hace cuatro meses cuando una camioneta pick up conducida por un hombre de 48 años , que viajaba solo, impactó desde atrás a un automóvil en el que se trasladaban las cinco personas.

Imputaron al conductor que chocó a la familia que murió en Florida y le impusieron medidas limitativas

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Tras el impacto, el conductor de la camioneta continuó su recorrido por la faja natural, derribó un alambrado e ingresó a un campo , donde se detuvo luego de avanzar unos 300 metros .

Quienes murieron en primera instancia fueron un niño de dos años, una niña de nueve, una mujer de 28 y un hombre de 32. Todos ellos iban en el mismo auto y fueron despedidos del vehículo tras el impacto.

El quinto ocupante de este auto era un hombre de 42 años que había sido trasladado con lesiones de extrema gravedad y riesgo de vida. Este sábado falleció.

El conductor de la pick up, en tanto, había resultado ileso. La prueba de espirometría realizada arrojó resultado negativo.

Días después del accidente, este conductor fue imputado y la Justicia le impuso medidas limitativas. El hombre quedó en calidad de emplazado, debió fijar domicilio y no podrá salir del país mientras continúa la investigación a cargo de la Fiscalía y la Policía.