Accidente en Florida: Policía Caminera dijo que hay "indicios de una alta velocidad de desplazamiento" dada la "violencia" del impacto

Desde Policía Caminera afirmaron que en la escena del accidente de tránsito en Florida podrían haber " indicios de una alta velocidad de desplazamiento" por parte de la camioneta que chocó de atrás a un automóvil y causó la muerte de cuatro de sus cinco ocupantes, de los cuales dos eran niños.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta continuó su recorrido por la faja natural, derribó un alambrado e ingresó a un campo , donde se detuvo luego de avanzar unos 300 metros . "Son hechos que pueden demostrar lo que podría ser un exceso de velocidad o velocidad no baja. Eso ya para el trabajo de Policía Científica", dijo el vocero de Policía Caminera Belso Rodríguez, consultado por el lugar en que terminó la camioneta .

Entre estos "indicios" de alta velocidad también nombró " la violencia del impacto y la deformación del vehículo más liviano , en este caso del automóvil", dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

El hecho fue calificado como "un episodio de suma tristeza" y como "una verdadera tragedia" , por el vocero de Caminera . "Es una recta en excelente estado , tanto lo que es pavimento como lo que es banquina, que está asfaltada", agregó el vocero en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

El accidente ocurrió a las 21:00 del lunes sobre el kilómetro 56 de la citada ruta, próximo al acceso a Parada Urioste. "No hay ningún tipo de anormalidad en lo que es la señalización, más allá de ser noche y sin iluminación artificial", aseguró Rodríguez.

"Tampoco hay otro riego de disminución de visibilidad por otro factor, como puede ser niebla o lluvia, no existía ninguna de esas condicionantes. Hay que aguardar lo que es el peritaje de los expertos en la materia para dilucidar esto y adjudicar las responsabilidades correspondientes", añadió el representante de la Caminera.

El conductor de la camioneta tiene 48 años y viajaba solo cuando impactó desde atrás a un automóvil en el que se trasladaban cinco personas. Entre los cuatro muertos hay un niño de 2 y una niña de 9 años. También murieron una mujer de 28 años y un hombre de 32 años, quien se presume conducía el vehículo embestido.

Todos salieron despedidos del auto tras el impacto. Según los datos primarios, las víctimas integrarían un mismo núcleo familiar. El quinto ocupante, un hombre de 42 años, fue trasladado con lesiones de extrema gravedad y riesgo de muerte, señalaron las autoridades.

El conductor de la camioneta resultó ileso y la prueba de espirometría realizada arrojó resultado negativo. El vocero de Policía Caminera afirmó que en este caso de accidentes "luchamos contra un enemigo muy peligroso, somos nosotros mismos, es el factor humano".

"Mientras no cambie esta modalidad de conducción y no cesen las conductas imprudentes, es difícil revertir las cifras de siniestralidad", señaló Rodríguez. En ese sentido, llamó a "apostar al cambio de chip, apelar a cuidarnos y no pensar solo en nosotros, también a los demás".