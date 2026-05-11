Siniestro fatal en Lavalleja: dos mujeres que viajaban como acompañantes murieron tras choque frontal en Ruta 8

Dos mujeres aún por identificar murieron este lunes en un accidente de tránsito en el departamento de Lavalleja , según informó Policía Caminera en un comunicado.

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De acuerdo con la información primaria, el siniestro involucró a dos automóviles que chocaron de frente en la Ruta 8 .

Según el parte oficial, el hecho ocurrió a las 07:45 a la altura del kilómetro 144 , cerca de la localidad de Villa Serrana.

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En uno de los vehículos circulaban varias personas, entre ellas las dos fallecidas. Los restantes pasajeros —se desconoce aún la cantidad exacta— terminaron lesionados y fueron trasladados rumbo a un centro médico cercano .

Por su parte, en el segundo automóvil circulaba un único ocupante que en primera instancia no presentó lesiones de entidad, informó Policía Caminera.

La ruta a esta hora se encuentra totalmente cortada en ambos sentidos por relevamientos del área accidentológico de Policía Científica.

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