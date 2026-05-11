Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
algo de nubes
Martes:
Mín  10°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / SINIESTRO FATAL

Siniestro fatal en Lavalleja: dos mujeres que viajaban como acompañantes murieron tras choque frontal en Ruta 8

De acuerdo con la información primaria, el siniestro involucró a dos automóviles que chocaron de frente en la Ruta 8

11 de mayo de 2026 9:05 hs
Accidente en Lavalleja

Accidente en Lavalleja

Fotos de: Policía Caminera

Dos mujeres aún por identificar murieron este lunes en un accidente de tránsito en el departamento de Lavalleja, según informó Policía Caminera en un comunicado.

De acuerdo con la información primaria, el siniestro involucró a dos automóviles que chocaron de frente en la Ruta 8.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió a las 07:45 a la altura del kilómetro 144, cerca de la localidad de Villa Serrana.

Más noticias

Accidente fatal en Lavalleja: el conductor de un camión que transportaba ganado murió tras volcar en Ruta 13

Otro accidente por cambio de senda en rambla de Punta Gorda: chocó un vehículo Xiaomi y no hay lesionados graves

En uno de los vehículos circulaban varias personas, entre ellas las dos fallecidas. Los restantes pasajeros —se desconoce aún la cantidad exacta— terminaron lesionados y fueron trasladados rumbo a un centro médico cercano.

Por su parte, en el segundo automóvil circulaba un único ocupante que en primera instancia no presentó lesiones de entidad, informó Policía Caminera.

La ruta a esta hora se encuentra totalmente cortada en ambos sentidos por relevamientos del área accidentológico de Policía Científica.

En desarrollo....

Las más leídas

"Tenía vasos, fernet y hasta hielo": hombre alcoholizado manejaba a 100 km/h, a contramano y tenía denuncias por conducir ebrio

Fin del romance con los autos eléctricos: estacioneros piden revisar incentivos para la compra

Horror en Colinas de Solymar: asesinaron a una pareja de 24 y 27 años dentro de su casa y frente a sus hijos

Nacional 4-0 Cerro: el tricolor cerró el Torneo Apertura con una goleada en la que se aprovechó de un rival muy débil, Maxi Gómez hizo tres

Temas

LAVALLEJA accidente mujeres Policía Caminera

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos