Siniestro fatal en Lavalleja: dos mujeres que viajaban como acompañantes murieron tras choque frontal en Ruta 8

Dos mujeres aún por identificar murieron este lunes en un accidente de tránsito en el departamento de Lavalleja, según informó Policía Caminera en un comunicado.
De acuerdo con la información primaria, el siniestro involucró a dos automóviles que chocaron de frente en la Ruta 8.
Según el parte oficial, el hecho ocurrió a las 07:45 a la altura del kilómetro 144, cerca de la localidad de Villa Serrana.
En uno de los vehículos circulaban varias personas, entre ellas las dos fallecidas. Los restantes pasajeros —se desconoce aún la cantidad exacta— terminaron lesionados y fueron trasladados rumbo a un centro médico cercano.
Por su parte, en el segundo automóvil circulaba un único ocupante que en primera instancia no presentó lesiones de entidad, informó Policía Caminera.
La ruta a esta hora se encuentra totalmente cortada en ambos sentidos por relevamientos del área accidentológico de Policía Científica.
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