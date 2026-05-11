"Seguramente llegará al Mundial como se lo merece": el mensaje del Cholo Simeone a José María Giménez tras confirmarse su lesión de alto grado

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este lunes que el defensa internacional uruguayo José María Giménez , con un esguince de alto grado en el tobillo derecho, “es una persona muy fuerte, ha pasado mil batallas de estas” y, “seguramente, llegará al Mundial como se lo merece”.

“Contento, porque, dentro de lo que pensábamos que no era tan buena la lesión, al final es un esguince de tobillo. Él es una persona muy fuerte, ha pasado por mil batallas de estas y, seguramente, llegará al Mundial como se lo merece y ojalá pueda competir de la mejor manera con Uruguay ahora en el Mundial, que es lo que más cercano tiene”, dijo el técnico argentino en rueda de prensa después del entrenamiento matutino.

El defensa se lesionó en el minuto 19 del partido del pasado sábado contra Celta , al impedir un remate de Borja Iglesias. Instantes después, reclamó el cambio por la potencia del traumatismo padecida en el tobillo, que le ha provocado el citado esguince, que ya le impedirá jugar este martes contra Osasuna en el estadio de El Sadar. Después, tampoco jugará contra el Girona ni contra el Villarreal .

Giménez “realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de sus lesiones determinarán su regreso a la competición”, explicó el parte del Atlético de Madrid, que no especificó periodo de recuperación , aunque este tipo de lesiones requieren en torno a un mes fuera, sino más tiempo .

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Las cargas y lesiones para el Mundial 2026

Simeone, además, repasó que los futbolistas llegan con mucha carga de encuentros al Mundial 2026. “Hablábamos el otro día con gente de fútbol y decíamos todo lo importante que es un Mundial para el deporte y llegar de esta manera a las selecciones, con jugadores en peligro de jugar el Mundial, como Lamine Yamal, en este caso, y con varios de los chicos que se han lesionado en este último tramo es una pena grande”, explicó.

“Porque es mucha inversión, mucha gente que pone mucho dinero, que le importa mucho lo que representa un Mundial. La vez pasada en diciembre no hubo tantas lesiones previas al Mundial (de Catar 2022). Los jugadores llegan de una manera muy ajustada a este tipo de eventos que son enormemente importantes para todo, para la política, que se engancha enseguida al deporte”, abundó.

Cholo Simeone EFE

“Creo que habría que observarlo, porque no es un detalle menor que futbolistas importantes que los ves durante toda la temporada, justo cuando viene el Mundial, pones la televisión y no están”, añadió.

La plaga de lesiones que viven las selecciones candidatas a ser protagonistas es una de las mayores preocupaciones a falta de un mes para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Los brasileños Rodrygo y Militao; el alemán Serge Gnabry; los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Carboni; el español Samu Agheowa, el francés Hugo Ekitike, el neerlandés Xavi Simmons… serán algunas bajas de renombre.

Mientras, siguen en plena recuperación Estevao en Brasil, el ‘Cuti’ Romero en Argentina, Kylian Mbappé en Francia y Lamine Yamal en España. A ellos se sumaron este lunes el también argentino Nahuel Molina y el uruguayo Josema Giménez.

EFE