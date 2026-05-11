Se confirmó la lesión de "alto grado" de José María Giménez y es duda para el inicio del Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el parte médico de Atlético

José María Giménez, internacional uruguayo del Atlético de Madrid, sufre un “esguince de alto grado en el tobillo derecho”, según determinaron las pruebas médicas, por lo que será baja los tres partidos que restan del conjunto rojiblanco y es duda para el inicio del Mundial 2026 con la selección de Marcelo Bielsa.

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El defensa se lesionó en el minuto 19 del partido del pasado sábado contra Celta, al impedir un remate de Borja Iglesias. Instantes después, reclamó el cambio por la potencia del traumatismo padecida en el tobillo, que le ha provocado el citado esguince, que ya le impedirá jugar este martes contra Osasuna en el estadio de El Sadar. Después, tampoco jugará contra el Girona ni contra el Villarreal.

Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez leaves the pitch after sustaining an injury during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and RC Celta de Vigo at the Metropolitano Stadium in Madrid on May 9, 2026. (Photo b José María Giménez al salir lesionado frente a Celta Foto: AFP

Giménez “realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de sus lesiones determinarán su regreso a la competición”, explicó el parte del Atlético de Madrid, que no especificó periodo de recuperación, aunque este tipo de lesiones requieren en torno a un mes fuera, sino más tiempo.