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Se confirmó la lesión de "alto grado" de José María Giménez y es duda para el inicio del Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el parte médico de Atlético

Los servicios médicos de Atlético están en contacto con sus homólogos de la Asociación Uruguaya de Fútbol por la situación de Josema Giménez

11 de mayo de 2026 7:41 hs
José María Giménez al salir lesionado frente a Celta

José María Giménez al salir lesionado frente a Celta

Foto: AFP

José María Giménez, internacional uruguayo del Atlético de Madrid, sufre un “esguince de alto grado en el tobillo derecho”, según determinaron las pruebas médicas, por lo que será baja los tres partidos que restan del conjunto rojiblanco y es duda para el inicio del Mundial 2026 con la selección de Marcelo Bielsa.

El defensa se lesionó en el minuto 19 del partido del pasado sábado contra Celta, al impedir un remate de Borja Iglesias. Instantes después, reclamó el cambio por la potencia del traumatismo padecida en el tobillo, que le ha provocado el citado esguince, que ya le impedirá jugar este martes contra Osasuna en el estadio de El Sadar. Después, tampoco jugará contra el Girona ni contra el Villarreal.

Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez leaves the pitch after sustaining an injury during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and RC Celta de Vigo at the Metropolitano Stadium in Madrid on May 9, 2026. (Photo b
José María Giménez al salir lesionado frente a Celta

José María Giménez al salir lesionado frente a Celta

Giménez “realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de sus lesiones determinarán su regreso a la competición”, explicó el parte del Atlético de Madrid, que no especificó periodo de recuperación, aunque este tipo de lesiones requieren en torno a un mes fuera, sino más tiempo.

Con José María Giménez en el banco, Atlético de Madrid perdió con Arsenal que clasificó a la final de la Champions League

Alerta para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa: José María Giménez se retiró lesionado en su vuelta a las canchas con el Atlético de Madrid

Los servicios médicos del Atlético están en contacto con sus homólogos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, una vez que el Mundial 2026 está cerca, ya que comienza el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

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José María Giménez retirándose de la cancha lesionado en el partido ante el Celta, con un pie descalzo

José María Giménez retirándose de la cancha lesionado en el partido ante el Celta, con un pie descalzo

Uruguay, encuadrada en el grupo H junto a España. Cabo Verde y Arabia Saudí, debuta en el torneo el 15 de junio contra la selección saudí.

EFE

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