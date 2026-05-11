A qué hora juegan hoy Cerro Largo vs Peñarol por el Torneo Apertura y dónde verlo

El partido entre Cerro Largo y Peñarol se disputará este lunes 11 de mayo en el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, y contará con transmisión televisiva y de streaming.

El encuentro correspondiente a la decimoquinta y última jornada del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo 2026 se llevará a cabo este lunes 11 de mayo.

El escenario que albergará este compromiso es el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, situado en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo.

El pitazo inicial del partido está programado para las 20:30 .

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Para quienes siguen el fútbol uruguayo desde el exterior, este es el huso horario en distintos países de la región:

Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30 horas.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 19:30 horas.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas.

México: 17:30 horas.

¿Dónde ver en vivo Cerro Largo vs Peñarol?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

¿Cómo llegan los equipos?

Este duelo resulta clave para ambos conjuntos en el cierre de la primera parte de la temporada oficial.

El momento de Peñarol: El equipo aurinegro llega a este encuentro ocupando la cuarta posición de la tabla con 24 puntos. El conjunto dirigido por Diego Aguirre atraviesa una racha deportiva compleja, acumulando ocho partidos consecutivos sin victorias sumando sus presentaciones en el plano local y en la Copa Libertadores.

El presente de Cerro Largo: El equipo arachán se ubica en el undécimo puesto de la clasificación con 17 unidades. A pesar de su irregularidad en el torneo, buscará aprovechar su localía en Melo para sumar de a tres y escalar posiciones en la Tabla Anual de cara a la segunda mitad del año.