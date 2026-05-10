El sorpresivo video que subió Washington Aguerre, arquero de Peñarol, que desmiente informaciones

El arquero de Peñarol, Washington Aguerre , subió un video a sus redes sociales en las últimas horas en el cual explica y desmiente algunas informaciones que surgieron en Colombia.

El futbolista, quien se encuentra suspendido para jugar este lunes ante Cerro Largo en Melo por la última fecha del Torneo Apertura debido a su expulsión del lunes pasado ante Defensor Sporting, desmintió un rumor que se dio a conocer en el país cafetero por su pasaje por Independiente Medellín.

El periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, leyó en su canal de YouTube un supuesto posteo con aparentes dichos de Washington Aguerre.

Según la publicación, el arquero aseguró que “el jugador colombiano no le interesa la gloria” sino que “solo le interesa el dinero” y explicó que la final perdida por Independiente Medellín frente a Independiente Santa Fe se dio tras un altercado en el vestuario al final del primer tiempo.

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Y expresó Vélez expresó que supuestamente Aguerre dijo: "Vi el desánimo de mis compañeros por los premios ofrecidos. Se enteraron de que al equipo rival le ofrecieron seis veces más. Yo les decía que íbamos a salir campeones y después hablábamos con el dueño. Terminamos peleando y todo fue un caos para el segundo tiempo".

También se aseguró que el arquero se había peleado con Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra, y que Independiente Medellín publicó un comunicado y rechazó "de manera categórica las versiones difundidas recientemente en un programa periodístico y a través de redes sociales".

El descargo de Washington Aguerre

Washington Aguerre desmintió esa supuesta pelea, en un posteo en sus redes sociales de este sábado a última hora.

"Hola, pueblo poderoso. ¿Cómo están? Por acá Washi. Pasaba a hacer este video para aclarar y desmentir algunas cosas que se han dicho sobre mi persona y sobre Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra", indicó.

Y añadió: "Se dijo que tuvimos discusiones y terminamos a los golpes en la final contra Santa Fe, cosa que nada que ver. No sé de dónde sacaron esa mentira. Quédense tranquilos, que todo lo que se dijo es mentira".

"Todos saben lo apasionado que soy y la entrega que tuve siempre por el club. Hasta el día de hoy tengo trato con ellos -Perlaza y Chaverra- y con mucha gente más del club, como excompañeros y directiva. Todos saben que se ganaron un hincha más. Les mando un fuerte abrazo y arriba siempre Medellín", culminó.