Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
algo de nubes
Lunes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 18 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

10 de mayo de 2026 12:13 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 10 de mayo se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 18.6 millones, lo que se traduce en más de 400 mil dólares (U$S 467.277).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 8.4 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 10.2 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias

Por qué no hay sorteo del 5 de Oro este domingo 3 de mayo y para cuándo se pasa

Sorteo del 5 de oro EN VIVO: todos los resultados de este lunes 4 de mayo de 2026

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Las más leídas

Los pobres no viven igual que hace 15 años: Mides actualiza el índice con el que otorga asignaciones y le dice "al resto del Estado quiénes son los más vulnerables"

Cortes, desvíos y lugares donde estará prohibido estacionar por la Maratón de Montevideo 2026 de este domingo

Asesinaron de un balazo a hombre de 30 años en la plaza de Pan de Azúcar: video muestra el momento del ataque

Justicia procesó a un sobrino del dictador Gregorio Álvarez por caso de torturas y privación de libertad en Rivera

Temas

5 de Oro sorteo Pozo de Oro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos