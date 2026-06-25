"Calentura", pero equipo unido: desmienten problemas en la interna de la selección uruguaya tras el empate ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La selección uruguaya se jugará su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 este viernes 26 de junio ante España en Guadalajara , luego del cimbronazo del empate 2-2 ante Cabo Verde el pasado domingo en Miami .

El golpe del nuevo empate caló hondo en el plantel celeste , que a pesar de las chances de gol creadas en sus dos partidos mundialistas solo se llevó dos puntos que lo dejaron con la necesidad de ir a buscar un resultado contra España para seguir en el torneo.

En las últimas horas se difundieron diversos rumores de un quiebre en el vestuario , tanto en la interna del plantel como con el entrenador Marcelo Bielsa . Sin embargo, fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) desmintieron a Referí esta información.

De acuerdo a diversas fuentes, tras el empate ante Cabo Verde el plantel celeste quedó con "calentura", algo que se reflejó en algunos cruces de palabras entre algunos jugadores. Algunos marcaron que el enojo principal lo tuvieron Fernando Muslera y Mathías Olivera , pero por su participación en el segundo gol de Cabo Verde.

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La selección uruguaya pasó de la "meditación" a la motivación para enfrentar a España por el Mundial 2026: visitas familiares y el entrenamiento con todo el plantel

Fernando Muslera y Helio, segundos antes del segundo gol de Cabo Verde Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

Sin embargo, marcaron que se trata de algo normal tras un mal resultado, y hasta indicaron que "es mejor eso que estén felices". "Estamos todos calientes, es lógico", dijo una de las fuentes.

Este miércoles por la mañana Carlos Manta, dirigente de la AUF, afirmó a Referí que este lunes y martes, los días posteriores al partido ante Cabo Verde, el plantel tuvo una especie de "meditación" del resultado, pero los ve "motivados" para sacar adelante el tercer partido de la fase de grupos.

También desmintió que Guillermo Varela tenga algún tipo de lesión, como ya informó Referí este martes. Manta explicó que le dieron más descanso que al resto en estos dos entrenamientos, luego de completar los 90 minutos de los dos partidos mundialistas.

"Se dicen muchas mentiras", criticó el dirigente, que cree que si Uruguay no pasa de ronda en el Mundial "algunos se van a poner contentos". Reconoció que los directivos de la AUF están "ansiosos, como los jugadores", pero también con la confianza de que la celeste puede sacar un buen resultado. "No sabemos ser banca, es increíble, pateamos al arco más veces que todos los mundiales juntos y no ganamos. Pero como dice la canción, 'nunca favoritos, siempre desde atrás'", sentenció.

La selección uruguaya llega a Guadalajara el jueves

Este jueves la selección uruguaya realizará su último entrenamiento a puertas abiertas antes del partido ante España, desde las 09:15 de la mañana (11:15 de Uruguay) en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen.

Horas después la delegación celeste viajará desde Cancún a Guadalajara, en un vuelo que durará unas dos horas y media. Se prevé que lleguen al Hotel Hilton Guadalajara Midtown a las 17:00 de Guadalajara (20:00 de Uruguay).

Poco después, a las 18:20 (21:20) Marcelo Bielsa y un jugador de la selección uruguaya comparecerán en una conferencia de prensa en el Estadio Guadalajara, donde la celeste se enfrentará a España el viernes.